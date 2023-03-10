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Dünya

İngiltere'de hükümetin göç politikasını 'acımasız' bulan BBC sunucusu görevden alındı

İngiltere'de Twitter üzerinden hükümetin göçmen politikasını eleştiren BBC sunucusu Gary Lineker, kadar görevinden alındı. Lineker, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın ülkeye gelen düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik yasa taslağıyla ilgili, "Bu, Almanya'nın 1930'lu yıllarda kullandığından farklı bir dil değil ve en savunmasız insanlara yönelik ölçülemeyecek kadar acımasız bir politika fakat ben mi sınırları aşıyorum?" ifadesini kullanmıştı.

21:43 . 10/03/2023 Cuma
AA
BBC sunucusu Gary Lineker.

BBC sunucusu Gary Lineker.

BBC'den yapılan açıklamaya göre, hükümetin bu hafta açıkladığı düzensiz göçü durdurmaya yönelik yasa taslağını, 1930'ların Almanya'sına benzeterek eleştiren Lineker'in "Günün Maçı" programı sunuculuğuna son verildi.

Açıklamada, Lineker'in sosyal medya kullanımının kurum kurallarını çiğnediği belirtilerek, Lineker'in sosyal medya kullanımı konusunda anlaşmaya varana kadar Günün Maçı'nı sunamayacağı ifade edildi.

Programın yorumcularından Ian Wright da kararın ardından Lineker'le dayanışma için yarınki programa çıkmayacağını açıkladı.

'Acımasız bir politika' demişti

Aynı zamanda eski bir futbolcu olan Lineker, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın ülkeye gelen düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik yasa taslağıyla ilgili,
"Bu, Almanya'nın 1930'lu yıllarda kullandığından farklı bir dil değil ve en savunmasız insanlara yönelik ölçülemeyecek kadar acımasız bir politika fakat ben mi sınırları aşıyorum?"
ifadesini kullanmıştı.

Lineker, İngiltere'nin büyük Avrupa ülkelerinden daha az mülteci kabul ettiğini de belirterek,
"Sesi çıkmayanlar için konuşmaya devam edeceğim."
paylaşımını da yapmıştı.

Braverman da Lineker'i açıklamalarından dolayı eleştirmiş ancak Lieneker'in işten atılmasıyla ilgili kararın BBC'ye ait olduğunu söylemişti.

Lineker, Muhafazakar Parti milletvekillerinden gelen tepkiler üzerine açıklamalarından dolayı pişman olmadığını ve düşüncesinin arkasında olduğunu da ifade etmişti.


Tartışmalı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı


İngiltere'ye Manş denizi üzerinden giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik yasa tasarısı hazırlayan İngiltere hükümeti, düzensiz göçmenleri yakalandığı anda gözaltına almayı öngörüyor.

Tasarıya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da güvenli üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek.

Sınır dışı edilen düzensiz göçmenler yasal hak arayışlarını ve sığınma taleplerini ise sınır dışı edildikten sonra yapacak.

Ülkeye yasa dışı yollarla giren kimseye sığınma talebi hakkı verilmeyecek.



#BBC
#Gary Lineker
#İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman
#İngiltere'deki Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı
2 hours ago
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İngiltere'de hükümetin göç politikasını 'acımasız' bulan BBC sunucusu görevden alındı
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