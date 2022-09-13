Dünya İngilterede ifade özgürlüğü savunucuları monarşi karşıtlarının gözaltına alınmasından endişeli
AVRUPA

İngiltere'de ifade özgürlüğü savunucuları monarşi karşıtlarının gözaltına alınmasından endişeli

İngiltere'de ifade özgürlüğü savunucuları, hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in anıldığı ve oğlu Charles'ın kral ilan edildiği törenler sırasında yapılan gözaltılardan "son derece" endişeli olduklarını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İngilterede ifade özgürlüğü savunucuları monarşi karşıtlarının gözaltına alınmasından endişeli
İngiltere Kralı istenmiyor.

Sansür İndeksi (Index on Censorship) Üst Yöneticisi (CEO) Ruth Smeeth, Charles'ın yeni kral ilan edildiği törenlerde protesto amaçlı gösteri yapan iki kişinin gözaltına alınmasının "derinden endişe verici" olduğunu belirtti.

Smeeth, protestoların ardından gelen gözaltıların bilerek ya da bilmeyerek vatandaşların ifade özgürlüğünü herhangi bir şekilde aşındırmak için kullanılmasına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

İngiliz sivil özgürlükler sivil toplum kuruluşu BigBrother Watch'ın direktörü Silkie Carlo da polisin "insanların destek, üzüntü veya saygılarını ifade etme haklarını kolaylaştırmak gibi görevleri olduğu kadar insanların protesto hakkını korumakla da görevli" olduğunu ileri sürdü.

İskoçya'nın Edinburgh ve İngiltere'nin Oxford kentlerinde Kral 3. Charles'ın hükümdarlık ilanı sırasında eylem yapan 2 kişi, gözaltına alındıktan bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Dün ise Kral 3. Charles'ın parlamento binasındaki Westminster Hall'e gelişinden önce bina önünde "Benim kralım değil" yazan pankart tutan bir protestocu da polis tarafından uzaklaştırılmıştı.

İngiltere'den kritik faiz kararı: 27 yıl sonra en büyük artış
DÜNYA
İngiltere'den kritik faiz kararı: 27 yıl sonra en büyük artış

İngiltere'de büyük kriz: Hayat pahalılığı yüzünden ülke isyanda
DÜNYA
İngiltere'de büyük kriz: Hayat pahalılığı yüzünden ülke isyanda
Taksitler 2 bin 280 TLden başlıyor

Taksitler 2 bin 280 TL'den başlıyor

Sosyal konut projesinde taksit tutarları belli oldu.
Hüzünlü dünya turu

Hüzünlü dünya turu

​Çocukları görme yetisini kaybedecek: Türkiye de listelerinde.
Yüzyılın sosyal konut projesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merakla beklediği detayları açıklıyor.

​İşte o zulümden kurtaracak özellik

​'İnsanlarımızı bombalarla parçalayan bu vahşi terör örgütüne karşı direnen anneleri nasıl görmezden gelirsiniz?'

​"İki CHP'li ismin ihracını istiyor"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.