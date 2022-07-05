Dünya İngilterede ilginç protesto Kendilerini başyapıta yapıştırdılar
AVRUPA

İngiltere'de ilginç protesto: Kendilerini başyapıta yapıştırdılar

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki iklim aktivisti, kendini Ulusal Galeride yer alan ünlü bir John Constable tablosuna yapıştırdı. Ulusal Galeriden yapılan açıklamaya göre tablonun duvardan kaldırıldığı ve çerçevesinin küçük bir hasar gördüğü bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngilterede ilginç protesto: Kendilerini başyapıta yapıştırdılar
Just Stop Oil'in iki üyesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da iklim aktivistleri, geleceğe dair vizyonlarını göstermek ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için ilginç bir protesto gerçekleştirdi. Just Stop Oil'in iki üyesi ilk önce John Constable'ın ünlü manzara resmi "The Hay Wain"i değiştirilmiş bir versiyonuyla kapladı.

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Daha sonra Ulusal Galeri kendilerini çerçeveye yapıştırdıklarını belirtti. Sanatseverler, turistler ve çocuklar salondan çıkarken 22 yaşındaki müzik öğrencisi Eben Lazarus ve 23 yaşındaki psikoloji öğrencisi Hannah Hunt ellerini çerçeveye koydu.

İklim aktivistleri ellerini 1889 tarihli Van Gogh tablosuna yapıştırdı
OYNAT 00:36
İklim aktivistleri ellerini 1889 tarihli Van Gogh tablosuna yapıştırdı
İngiltere'nin başkenti Londra'da iki iklim aktivisti, iklim değişikliğine dikkat çekmek için ilginç bir eyleme imza attı. Başkentteki Courtauld Gallery'deki Van Gogh sergisine gelen aktivistler, ellerine sürdükleri yapıştırıcı ile Van Gogh'un 1889 tarihli “Peach Trees In Blossom” (Çiçek Açmış Şeftali Ağaçları) tablosunun çerçevesine yapıştırdı. İngiltere hükümetinin yeni fosil yakıt ruhsatlandırma ve üretimini durdurmayı taahhüt etmesini sağlamak amacıyla kurulan iklim aktivisti grup Just Stop Oil grubu üyesi olan 21 yaşındaki Louis McKechnie, daha önce ise geçtiğimiz mart ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle ile Everton arasındaki maçta kendisini kale direğine bağlayarak gündeme gelmişti.

Kendisini bir sanatsever olarak tanımlayan Lazarus protesto sırasında şu ifadeleri kullandı:

  • "Sanat önemlidir. Gelecek nesiller görsün diye yapılmalı ama yemek yokken sanat ne işe yarar. Su yoksa sanatın ne anlamı var. Milyarlarca insan acı ve ıstırap içindeyken sanatın ne anlamı var."

İngiltere'de şoke eden eylem Kendilerini asfalta yapıştırdılar
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İngiltere'de şoke eden eylem Kendilerini asfalta yapıştırdılar
İklim değişikliği aktivistleri, 10 günlük bir aradan sonra Londra ve çevresindeki ana yolları trafiğe kapatarak protesto gösterisi başlattı. Trafiğin yoğun olduğu saatte araçların geçişini engelleyen protestoculardan bazıları gözaltına alınmamak için kendilerini asfalta yapıştırdı.

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