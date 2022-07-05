İngiltere'de ilginç protesto: Kendilerini başyapıta yapıştırdılar

İngiltere'nin başkenti Londra'da iklim aktivistleri, geleceğe dair vizyonlarını göstermek ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için ilginç bir protesto gerçekleştirdi. Just Stop Oil'in iki üyesi ilk önce John Constable'ın ünlü manzara resmi "The Hay Wain"i değiştirilmiş bir versiyonuyla kapladı.

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Daha sonra Ulusal Galeri kendilerini çerçeveye yapıştırdıklarını belirtti. Sanatseverler, turistler ve çocuklar salondan çıkarken 22 yaşındaki müzik öğrencisi Eben Lazarus ve 23 yaşındaki psikoloji öğrencisi Hannah Hunt ellerini çerçeveye koydu.

OYNAT 00:36 İklim aktivistleri ellerini 1889 tarihli Van Gogh tablosuna yapıştırdı İngiltere'nin başkenti Londra'da iki iklim aktivisti, iklim değişikliğine dikkat çekmek için ilginç bir eyleme imza attı. Başkentteki Courtauld Gallery'deki Van Gogh sergisine gelen aktivistler, ellerine sürdükleri yapıştırıcı ile Van Gogh'un 1889 tarihli “Peach Trees In Blossom” (Çiçek Açmış Şeftali Ağaçları) tablosunun çerçevesine yapıştırdı. İngiltere hükümetinin yeni fosil yakıt ruhsatlandırma ve üretimini durdurmayı taahhüt etmesini sağlamak amacıyla kurulan iklim aktivisti grup Just Stop Oil grubu üyesi olan 21 yaşındaki Louis McKechnie, daha önce ise geçtiğimiz mart ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle ile Everton arasındaki maçta kendisini kale direğine bağlayarak gündeme gelmişti. BiP'te paylaş

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Kendisini bir sanatsever olarak tanımlayan Lazarus protesto sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Sanat önemlidir. Gelecek nesiller görsün diye yapılmalı ama yemek yokken sanat ne işe yarar. Su yoksa sanatın ne anlamı var. Milyarlarca insan acı ve ıstırap içindeyken sanatın ne anlamı var."