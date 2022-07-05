İngiltere'de ilginç protesto: Kendilerini başyapıta yapıştırdılar
İngiltere'nin başkenti Londra'da iki iklim aktivisti, kendini Ulusal Galeride yer alan ünlü bir John Constable tablosuna yapıştırdı. Ulusal Galeriden yapılan açıklamaya göre tablonun duvardan kaldırıldığı ve çerçevesinin küçük bir hasar gördüğü bildirildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da iklim aktivistleri, geleceğe dair vizyonlarını göstermek ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için ilginç bir protesto gerçekleştirdi. Just Stop Oil'in iki üyesi ilk önce John Constable'ın ünlü manzara resmi "The Hay Wain"i değiştirilmiş bir versiyonuyla kapladı.
Daha sonra Ulusal Galeri kendilerini çerçeveye yapıştırdıklarını belirtti. Sanatseverler, turistler ve çocuklar salondan çıkarken 22 yaşındaki müzik öğrencisi Eben Lazarus ve 23 yaşındaki psikoloji öğrencisi Hannah Hunt ellerini çerçeveye koydu.