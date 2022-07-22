Dünya İngilterede ilklerin başbakanı olabilir
AVRUPA

İngiltere’de ilklerin başbakanı olabilir

İngiltere’de istifasını açıklayan Başbakan Boris Johnson yerine hem Muhafazakâr Parti’nin hem de ülkenin başına geçecek isim için yarış sürüyor. Muhafazakâr Parti’den liderlik için adaylığını açıklayan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Dışişleri Bakanı Liz Truss oylamada son ikiye kalan isim oldu.

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Haber Merkezi Diğer
İngiltere’de ilklerin başbakanı olabilir
Foto: Arşiv.

Sürpriz olmazsa, 5 Eylül’de sonlanacak yarışta tahminler Hint kökenli Rishi Sunak’ın kazanacağı yönünde. İşte seçilirse İngiltere’nin ilk beyaz olmayan ve Hint kökenli başbakanı olacak Rishi Sunak’a ilişkin öne çıkanlar:

  • Sunak’ın soyu Hindistan’dan Afrika’ya, Afrika’dan da İngiltere’ye uzanan Hintli göçmenlere dayanıyor. Afrika’dan 1960’larda İngiltere’ye göç eden eczacı annesi Usha ve babası doktor Yashvir, bu ülkede tanışarak evlendi. Ailenin üçüncü çocuğu Rishi, 1980’de İngiltere’nin Southampton kentinde doğdu.

ELİT OKULLARA GİTTİ

Oxford’a bağlı Lincoln College’da felsefe, siyaset ve ekonomi eğitimi gören Sunak, yüksek lisansını Fullbright bursuyla Amerika’daki Stanford Üniversitesi’nde yaptı. Siyasete 2015’te Muhafazakâr Parti’de başladı.

2009’da tanıştığı İngiltere’nin önde gelen milyarderlerinden Naraya Murthy’nin kızı Akshata Murty ile evlendi. Kendisi gibi Hint kökenli olan Akshata ile iki kızları var. Rishi, 730 milyon sterlinlik servetiyle İngiltere’nin 222’nci en zengin kişisi.

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