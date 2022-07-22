İngiltere’de ilklerin başbakanı olabilir

Sürpriz olmazsa, 5 Eylül’de sonlanacak yarışta tahminler Hint kökenli Rishi Sunak’ın kazanacağı yönünde. İşte seçilirse İngiltere’nin ilk beyaz olmayan ve Hint kökenli başbakanı olacak Rishi Sunak’a ilişkin öne çıkanlar:

Sunak’ın soyu Hindistan’dan Afrika’ya, Afrika’dan da İngiltere’ye uzanan Hintli göçmenlere dayanıyor. Afrika’dan 1960’larda İngiltere’ye göç eden eczacı annesi Usha ve babası doktor Yashvir, bu ülkede tanışarak evlendi. Ailenin üçüncü çocuğu Rishi, 1980’de İngiltere’nin Southampton kentinde doğdu.

ELİT OKULLARA GİTTİ

Oxford’a bağlı Lincoln College’da felsefe, siyaset ve ekonomi eğitimi gören Sunak, yüksek lisansını Fullbright bursuyla Amerika’daki Stanford Üniversitesi’nde yaptı. Siyasete 2015’te Muhafazakâr Parti’de başladı.

2009’da tanıştığı İngiltere’nin önde gelen milyarderlerinden Naraya Murthy’nin kızı Akshata Murty ile evlendi. Kendisi gibi Hint kökenli olan Akshata ile iki kızları var. Rishi, 730 milyon sterlinlik servetiyle İngiltere’nin 222’nci en zengin kişisi.

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