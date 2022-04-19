İngiltere'de inekten insana ilk kalp nakli

74 yaşındaki John Smallwood, Kalp yetmezliği onu genel anesteziden kurtulamayacak kadar hasta ettiğinden, ameliyat boyunca uyanık kaldı ve en ufak bir hareket ölümcül bir hataya neden olabileceğinden tamamen hareketsiz kalması gerekiyordu.
John, "Yıldız Savaşları'ndan fırlamış gibiydi. Bu ameliyatı olduğum için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. İlk kalp nakli gibi ileriye doğru atılmış büyük bir adım. Umarım benim gibi açık kalp ameliyatı ya da genel anestezi için çok riskli görülenlere de kapı açar." dedi.
John geçen yaz pandemi'den sonra bir pazar günü kliniğe gittiğinde öncü bir kalp kapakçığı değiştirme adayı olduğunu keşfetti.
- Ameliyatı yöneten kalp cerrahı Nishant Gangil şunları söyledi: "John'u ilk gördüğümde, sadece muayene odasına yürürken, nefes nefese kalmıştı. Umudunu kaybetmiş ve kaderine razı olmuştu. Geleneksel cerrahinin bir seçenek olmamasına rağmen onun için yeni bir tedavi olduğunu ve kapakçıklar yerleştirebileceğimizi söyledim." dedi.
- "2007'den beri aort kapakçıklarını bu şekilde değiştiriyoruz. Ancak bu daha zordu çünkü mitral kapağın da değiştirilmesi gerekiyordu." diyerek sözlerine devam etti.