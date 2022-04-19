İngiltere'de inekten insana ilk kalp nakli

74 yaşındaki John Smallwood, Kalp yetmezliği onu genel anesteziden kurtulamayacak kadar hasta ettiğinden, ameliyat boyunca uyanık kaldı ve en ufak bir hareket ölümcül bir hataya neden olabileceğinden tamamen hareketsiz kalması gerekiyordu.

John, "Yıldız Savaşları'ndan fırlamış gibiydi. Bu ameliyatı olduğum için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. İlk kalp nakli gibi ileriye doğru atılmış büyük bir adım. Umarım benim gibi açık kalp ameliyatı ya da genel anestezi için çok riskli görülenlere de kapı açar." dedi.

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John geçen yaz pandemi'den sonra bir pazar günü kliniğe gittiğinde öncü bir kalp kapakçığı değiştirme adayı olduğunu keşfetti.

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