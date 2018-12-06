İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli çocuk taşınıyor

Ailenin avukatı Tasnime Akunjee tarafından yapılan açıklamaya göre, internette tepki çeken videonun ardından yardım için başlatılan kampanya kapsamında aile için 158 bin sterlin toplandı. Akunjee, paranın bir kısmının Jamal ve ailesinin İngiltere'de aynı bölgede başka bir yere taşınmasında kullanılacağı aktarıldı.

Geri kalan paranın ise başka mültecilere yardım edilmesi ya da mülteciler için yeni bir hayır kurumunun kurulması için oluşturulacağı belirtildi.

Huddersfield'deki Almondbury Okulu'nda 25 Ekim'de çekilen görüntülerde 15 yaşındaki Suriyeli gencin önce yere yatırıldığı, ardından yüzüne su döküldüğü görülüyordu.

Jamal, olayın ardından ITV televizyonuna yaptığı açıklamada, İngiltere'ye geldiği günden bu yana taciz edildiğini söylemiş ve "Kendimi hiçbir yerde güvende hissetmiyorum, bakkala giderken bile. Derslerime odaklanamıyorum, ev ödevlerimi yapamıyorum. Geceleri uyanıp ağlıyorum" diye konuşmuştu.

OYNAT 00:25 İngiltere'de Suriyeli öğrencinin kolunu kırıp işkence yaptılar! İngiltere'nin Huddersfield şehrindeki Almondsbury Lisesi'ne giden Suriyeli mülteci bir çocuğun yaşıtları tarafından işkenceye maruz kaldığı görüntüler sosyal medyada yankı buldu. Daha önce kolunu kırdıkları çocuğu okul bahçesinde sıkıştıran zorba gençlerden biri önce çocuğun boğazını sıkarak yere serdi ardından zorla su içirmeye çalışarak işkence yaptı. Okul yönetimi ve polisin yaşanan olaylara tepkisiz kaldığı dikkat çekti.





Emniyet olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada 'ırkçı bir saldırı iddiasının' araştırıldığını söylemişti. İsmi açıklanmayan ve saldırıyla suçlanan gencin mahkemeye çıkarılmayı beklediği de kaydedildi.

Suriyeli çocuğun kız kardeşinin de benzer bir saldırıya maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. Saldırıya uğrayan kızın olayın ardından kendini okuldaki tuvalete kilitlediği, gözlüklerini kırıp camlarıyla bileklerini kesmeye çalıştığı belirtilmişti.

OYNAT 00:58 İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli Cemal konuştu Sosyal medyada ortaya çıkan video ile gündeme gelen 'Cemal' adlı mülteci çocuğun 16 yaşındaki bir başka öğrenci tarafından yere yıkıldığı ve ağzına zorla su döküldüğü görülüyordu. Polis, saldırganın sorgulandığını ve nefret suçu kapsamında mahkemeye sevk edildiğini açıklamıştı. Cemal'in bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İngiltere'ye geldiği günden bu yana taciz edildiğini söyledi. Cemal, 'Kendimi hiçbir yerde güvende hissetmiyorum, bakkala giderken bile. Derslerime odaklanamıyorum, ev ödevlerimi yapamıyorum. Geceleri uyanıp ağlıyorum.' diye konuştu.





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Saldırgan İngiltere'den kaçmıştı

Irkçı saldırıda bulunan İngiliz çocuğu ağabeyi Daily Mail gazetesine konuşmuş, kardeşinin annesiyle birlikte ülkeyi terk ettiklerini ve başka bir ülkedeki akrabalarının yanında kalacaklarını söylemişti.

Kampanya çok hızlı büyüdü

Online kampanyanın düzenlendiği GoFundMe internet sitesi, kampanyanın 2018'in en hızlı büyüyen ve en çok paylaşılan kampanyalarından biri olduğunu söyledi.

Kampanyaya 50 ülkeden katkıda bulunuldu.

Kampanyanın organizatörü Mohammed Tahir, herkese teşekkür ederek kampanyanın ailenin hayatını değiştireceğini vurguladı.

Suriyeli Cemal Hicazi

Guardian gazetesi, Suriyeli gencin ve ailesinin, iki yıl önce Birleşmiş Milletler yardımıyla İngiltere'de yaşamaya başladığını aktarmıştı.

Gazete, ailenin akrabalarının Beşar Esad yönetimi altında işkenceye uğradıktan ve öldürüldükten sonra bu kararın alındığını yazmıştı.

Huddersfield Examiner gazetesine konuşan bir kişi, gencin ve kız kardeşinin sürekli olarak kötü muameleye maruz kalması sebebiyle ailenin yeniden taşınmayı düşündüğünü söylemişti.

OYNAT 00:58 İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli Cemal konuştu Sosyal medyada ortaya çıkan video ile gündeme gelen 'Cemal' adlı mülteci çocuğun 16 yaşındaki bir başka öğrenci tarafından yere yıkıldığı ve ağzına zorla su döküldüğü görülüyordu. Polis, saldırganın sorgulandığını ve nefret suçu kapsamında mahkemeye sevk edildiğini açıklamıştı. Cemal'in bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İngiltere'ye geldiği günden bu yana taciz edildiğini söyledi. Cemal, 'Kendimi hiçbir yerde güvende hissetmiyorum, bakkala giderken bile. Derslerime odaklanamıyorum, ev ödevlerimi yapamıyorum. Geceleri uyanıp ağlıyorum.' diye konuştu.





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