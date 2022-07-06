Dünya İngilterede istifalar sonrası yeni bakanlar atandı
AVRUPA

İngiltere'de istifalar sonrası yeni bakanlar atandı

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın, mevcut yönetime karşı "güven kaybettiklerini" söyleyerek görevlerinden istifa etmelerinin ardından Kabine Ofisi Bakanı Steve Barclay Sağlık Bakanı, Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi ise Maliye Bakanı olarak atandı.

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Haber Merkezi AA
İngilterede istifalar sonrası yeni bakanlar atandı
Boris Johnson

İngiltere'de, Kabine Ofisi Bakanı Steve Barclay Sağlık Bakanı, Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi ise Maliye Bakanı olarak atandı.

Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, mevcut yönetime karşı "güven kaybettiklerini" söyleyerek görevlerinden istifa etti.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ile İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid.
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ile İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid.

BAŞBAKAN JOHNSON'DAN İSTİFALARA MEKTUPLU YANIT

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifalara mektupla yanıt verdi. Johnson, Maliye Bakanı Sunak'ın istifasını, "beraber çalışmayı özleyeceğim" şeklinde yanıtlayarak, "Hükümetten istifa etmenize üzüldüm. Tarihimizin ekonomimiz için en zorlu döneminde ülkemize üstün hizmetlerde bulundunuz" dedi.

  • Sunak'ın 2020'de pandemiyle beraber ulusal karantina döneminde ekonomiyi koruduğunu, bu sürede Furlough maaş planıyla milyonlarca işin korunmasını sağladığını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle büyüyen küresel enflasyon baskılarına karşı ekonomiye destek sağlamaya devam ettiğini söyleyen Johnson, "Tavsiyenize ve kamu hizmetine olan derin bağlılığınıza çok değer verdim ve hükümette sizinle çalışmayı özleyeceğim" dedi.

"ÇOK ÖZLENECEKSİNİZ"

Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifasına da yanıt veren Johnson, çok üzgün olduğunu belirterek, "Bu hükümete ve Birleşik Krallık halkına ayrıcalıkla hizmetine ettiniz. COVID-19 pandemisinde Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı'nı yönettiniz. Çok özleneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Steve Barclay
Steve Barclay

YENİ BAKANLAR ATANDI

Javid'in istifasından sonra, Kabine Ofisi Bakanı Steve Barclay, yeni Sağlık Bakanı olarak atandı. Barclay, daha önce 13 Şubat 2020-15 Eylül 2021 tarihleri arasında Hazine Baş Sekreteri, 16 Kasım 2018 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında Avrupa Birliği'nden Çıkıştan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.

Nadhim Zahawi
Nadhim Zahawi

Sunak'ın istifasından sonra ise Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi, Maliye Bakanı olarak atandı. Zahawi, 2020 ve 2021 yıllarında korona virüs pandemisi sorasında hükümette Covid-19 Aşı Uygulama Bakanı olarak görev yapmıştı.

JOHNSON "GÜVEN OYLAMASI"NA TABİ TUTULMUŞTU

İngiltere Başbakanı Johnson, 2020 ve 2021 yıllarında COVID-19 kısıtlamaları sırasında uygulanan kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra hem lideri olduğu Muhafazakar Parti tarafından hem de muhalefet liderleri ve halk tarafından eleştirilmişti.

Johnson, "Partygate Skandalı" olarak adlandırılan bir soruşturmada kendi hükümetinin yürürlüğe koyduğu kısıtlama kurallarını açıkça ihlal ettiği ortaya çıktıktan sonra lideri olduğu Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından haziran ayında "güven oylamasına" tabi tutulmuştu.

  • 359 Muhafazakar Parti milletvekili arasından 148'i Johnson'a güvenmedikleri yönünde oy kullanırken, 211'i ise Johnson lehine oy kullanarak Johnson'ın Başbakanlık görevine devam etmesi gerektiğini savunmuştu. İngiltere'de, Kabine Ofisi Bakanı Steve Barclay Sağlık Bakanı, Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi ise Maliye Bakanı olarak atandı.

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