Dünya İngilterede kargo paketinde uranyum bulundu
AVRUPA

İngiltere'de kargo paketinde uranyum bulundu

İngiltere'de polis, başkent Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda içerisinde uranyum bulunan bir kargo paketinin ele geçirilmesi üzerine soruşturma başlattı.

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Haber Merkezi AA
İngilterede kargo paketinde uranyum bulundu
Londra Heathrow Havalimanı

İngiltere'de polis, başkent Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda içerisinde uranyum bulunan bir kargo paketinin ele geçirilmesi üzerine soruşturma başlattı.

Polis, "29 Aralık 2022'de rutin kontroller sırasında küçük miktarda zararlı madde bulaşmış bir kargo paketinin" tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturma başlatıldı

Gümrük memurlarının, paketi güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından terörle mücadele ekiplerinin konuya dair soruşturma başlattığı kaydedildi.

Herhangi bir tehdit bulunmuyor

Polis Şefi Richard Smith ise zararlı maddenin miktarının çok düşük olduğunu vurgulayarak halka yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı bilgisini paylaştı.

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