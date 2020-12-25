Dev ispermeçet balinaları kıyıya vurunca paniğe neden oldu: 10'u da kurtulamadı

Balinaların her biri 20 metre uzunluğunda 80 ton ağırlığında

İngiltere’nin Doğu Yorkshire sahiline yaralı halde vuran ve nesli tükenmekte olan 10 İspermeçet balinası bölgede paniğe neden oldu. Halk arasında ‘sperm’ balinası olarak bilinen 10 İspermeçet balığını fark eden kent sakinleri durumu, İngiltere Dalgıçlar Deniz Yaşamı Kurtarma (BDMLR) birimine bildirdi.

Birçok kişi gördükleri dev balinalar karşısında şaşkın olduklarını ifade etti.

Olay yerine gelen ekipler, yaralı halde olan İspermeçet türü dev balinalara tedavileri için müdahalede bulundu.

20 metre uzunluğunda 80 ton ağırlığında

İngiltere Dalgıçlar Deniz Yaşamı Kurtarma Birimi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 20'şer metre uzunluğunda ve 80 ton ağırlığındaki balinaların, Tunstall yakınlarında mahsur kaldığını ve yaralı vaziyette ola 10 balinadan sonuncusunun da öldüğü açıkladı. Yetkililer, balinaları kurtarma şartlarının zor olduğunu belirterek tedavi için güvenli ve etkili yöntemler olmadığını kaydetti.

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Balinaların normalde derin sularda yaşadıkları ve yiyecek aramak için sığ sahillere geldiği belirtildi.

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İspermeçet balinası özellikleri

Sırtı koyu gri, mavimsi siyaha kadar değişir, karın kısmı beyazımsıdır.Beyni yaşayan memeliler arasındaki en büyük beyindir, sırt yüzgeci yerini belirsiz bir tümseğe bırakmıştır. Kuyruk yüzgeci geniştir (4.6 m.'ye kadar) ve dalarken suya vurulur. İspermeçet balinası dişli balinaların en büyüğüdür: 20 m'ye kadar olan boyu ve 80 tona kadar olan ağırlığıyla gerçek balinagiller (Balaenidae) ve çatalkuyruklu balinagillerin (Balaenopteridae) üyeleriyle büyüklük bakımından yarışır.