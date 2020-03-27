Dünya İngilterede koronavirüsten ölenlerin sayısı 759a yükseldi
KORONAVİRÜS

İngiltere'de koronavirüsten 181 kişi daha öldü

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 759'a yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 181 artışla 759'a ulaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 578'den 759'a çıktı.

Vaka sayısı ise 2 bin 921 artarak 14 bin 579 olurken, şu ana kadar toplam 113 bin 777 kişiye test yapıldı.

Gün içinde Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Önceki gün de İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da koronavirüse yakalandı
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da koronavirüse yakalandı

Geri adım atmıştı

İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü bir şekilde yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Pazartesi günü alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

Koronaya yakalanan Boris Johnson
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Koronaya yakalanan Boris Johnson "Herkesle tokalaşıyorum" demişti
Daha önceki açıklamalarında herkesle tokalaştığını söyleyen İngiltere Başbakanı Boris Johson'un koronavirüs testi pozitif çıktı.


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