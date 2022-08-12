Dünya İngilterede kuraklık ilan edildi
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İngiltere'de kuraklık ilan edildi

İngiliz hükümeti, İngiltere'nin güney, orta ve doğu bölgelerinde resmi olarak kuraklık ilan edildiğini duyurdu.

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İngilterede kuraklık ilan edildi
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Ülkenin Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son 50 yılın en kurak yazının yaşanıyor olması nedeniyle İngiltere'nin yarısından fazlasının kuraklık statüsüne alınmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin 14 bölgesinden sekizinde kuraklık yaşandığı belirtilirken bu bölgelerin Devon ve Cornwall, Solent ve Güney Downs, Kent ve Güney Londra, Herts and Kuzey Londra, Doğu Anglia, Thames, Lincolnshire and Northamptonshire, Batı Midlands olduğu bildirildi.

"HORTUM YASAĞI" GENİŞLİYOR

Su dağıtım şirketi Yorkshire Water, 26 Ağustos'tan itibaren hortum yasağı olarak bilinen suyun kısıtlı kullanımının uygulanmasına başlanacağını bildirdi.

İngiltere'nin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, 4 Ağustos'ta müşterilerini yağış eksikliği nedeniyle gelecek haftalarda Londra'da "hortum yasağını" (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulamak zorunda kalabilecekleri konusunda uyarmıştı.

İngiltere'de içme suyu sağlayan bir diğer tedarikçi South East Water da Kent ve Sussex'teki müşterileri için 12 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek "hortum" ve "sulama" yasağını açıklayan ikinci tedarikçi oldu.

Thames Water, kuraklık nedeniyle talebin 25 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını açıklamış, yer altı suyu seviyeleri bu yıl ilk kez ortalamanın altına düşmüştü.

Londra'daki Thames Nehri'nin kaynağı, yağışların azalması ve temmuz ayında ülkede sıcaklık rekorunun kırılmasına yol açan sıcak hava dalgasının etkisiyle kuraklık yaşanıyor.

İngiltere’de su kısıtlaması: 33 milyon kişiyi vuracak
DÜNYA
İngiltere’de su kısıtlaması: 33 milyon kişiyi vuracak

İngiltere'de hortum yasağı
FOTOĞRAF 6
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İngiltere genelinde rekor seviyede sıcaklıklar etkisini sürdürürken, ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, başkent Londra ve çevresinde su kullanımına kısıtlama getirileceğini bildirildi.
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BBC'nin haberine göre, Londra dahil, ülkenin güneyinde birçok bölgede 15 milyon kişiye hizmet veren Thames Water, gelecek haftalarda \"hortum yasağını\" (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulayacaklarını açıkladı.
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Şirketin kısıtlama kararında İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office) tarafından yapılan sıcak hava uyarılarının dikkate alındığı kaydedildi.<br><br>\"Yasal prosedürler\" nedeniyle kısıtlamanın hangi tarihten itibaren uygulamaya konacağı belirtilmedi.
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Öte yandan, ekime kadar sürebileceği belirtilen kısıtlamalar kapsamında, bahçe işleri ve yüzme havuzların doldurulması gibi işlerde aşırı su kullanımının yasaklanması bekleniyor.
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İngiltere'de ülke genelini kapsayan sıcak hava dalgasına ilişkin \"üçüncü derece sıcaklık\" uyarısı yapıldı.
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Met Office istatistiklerine göre, bu yılın temmuzu, \"İngiltere için 1935'ten bu yana en kurak temmuz ayı\", Doğu Anglia, güneydoğu ve güney İngiltere için kayıtlara geçen \"en kurak temmuz\" oldu.
İngiltere'de hortum yasağı
İngiltere genelinde rekor seviyede sıcaklıklar etkisini sürdürürken, ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, başkent Londra ve çevresinde su kullanımına kısıtlama getirileceğini bildirildi.
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