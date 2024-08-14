İngiltere'de Müslüman otobüs şoförüne tükürüp kişiye 10 ay hapis cezası

Mahkeme heyetinin, Mongan'ın ülkede 30 Temmuz'da başlayan aşırı sağcı şiddet eylemlerinin etkisiyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğine ilişkin inancına işaret edilen açıklamada, Mongan'ın diğer bir ırkçı saldırının ardından kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi. Bu olayın 27 Temmuz'da gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, Mongan'ın toplamda iki ırkçı saldırı ve iki mala zarar verme suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

"Mongan'ın iğrenç ırkçılığı toplumumuzu ve o görüntüleri izleyenleri şok etti. Ödeme yapmadığı için otobüsten inmesini isteyen şoföre, sadece işini yaptığı için nefret dolu ırkçı hakaretler etti. Mongan'ın bu hareketi çoğu insanın kendini günlük hayatta güvende hissetmemesine sebep olan olaylar zamanında yaşandı. Mongan, zaten benzeri başka bir suçtan kefaletle serbest bırakılmıştı ve şimdi aslında pişmanlık duymadığını göstermiş oldu. Bu tür davranışların toplumumuzda yeri yoktur."