Dünya İngilterede Neonazi terör örgütü kurucusu sekiz yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı
AVRUPA

İngiltere'de Neonazi terör örgütü kurucusu sekiz yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı

Başkent Londra'daki Old Bailey Mahkemesi'nde görülen duruşmada, yasaklı "Ulusal Eylem" adlı aşırı sağcı Neonazi terör örgütünün kurucusu olmakla suçlanan Davies, karar için hakim karşısına çıktı. Geçen ay suçlu bulunmasının ardından "aşırılıkçıların aşırılıkçısı" olarak nitelendirilen Davies'e, sekiz buçuk yıl hapis cezası verildi.

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Haber Merkezi AA
İngilterede Neonazi terör örgütü kurucusu sekiz yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı
Arşiv.

"Ulusal Eylem" adlı aşırı sağcı örgütü, 2013'te üniversite eğitimi sırasında kuran Davies'in, örgütün devam eden varlığını gizlemeye çalışırken, iş birlikçileriyle uyum içinde aktif ve önemli rol oynadığı belirtildi.

Geçen yıl örgüte üye bir polise de hapis cezası verilmişti

Nisan 2021'de de bu aşırı sağcı örgütün üyesi olduğu gerekçesiyle 22 yaşındaki polis memuru Benjamin Hannam, dört yıl dört ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Alınan kararla Hannam, “terör suçundan hapis cezası alan ilk İngiliz polis” olarak kayıtlara geçmişti.

İngiltere'de "Ulusal Eylem" adlı aşırı sağcı grup, Aralık 2016'da terör örgütü ilan edilerek yasaklanmıştı.

Yahudi karşıtı ve beyazların üstünlüğünü savunan grup, İşçi Partisi milletvekili Jo Cox'un Haziran 2016'da Thomas Mair tarafından öldürülmesini de kutlamıştı.

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