Dünya İngilterede normalleşme ertelendi Tedbirler 19 Temmuzda kaldırılıyor
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İngiltere'de normalleşme ertelendi: Tedbirler 19 Temmuz'da kaldırılıyor

İngiltere'de 21 Haziran'da uygulanması planlanan ve tüm Kovid-19 sınırlandırmalarının kaldırılmasını amaçlayan gevşeme adımı, artan Hindistan varyantı vakaları nedeniyle 4 hafta ertelendi.

Haber Merkezi AA
İngilterede normalleşme ertelendi: Tedbirler 19 Temmuzda kaldırılıyor
İngiltere'de normalleşme 19 Temmuz'a ertelendi.

İngiltere'de 21 Haziran'da uygulanması planlanan ve tüm Kovid-19 sınırlandırmalarının kaldırılmasını amaçlayan gevşeme adımı, artan Hindistan varyantı vakaları nedeniyle 4 hafta ertelendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla ilgili son gelişmelere ilişkin baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.

19 TEMMUZA ERTELENDİ

Kovid-19 kısıtlamalarının tamamen kaldırılmasının şimdilik 19 Temmuz'a ertelendiğini belirten Johnson, söz konusu kararının 5 Temmuz Pazartesi günü tekrar gözden geçirileceğini kaydetti.

Johnson, bu kararın Hindistan (Delta) varyantının tehlikeleri göz önüne alındığında insanlara aşı yapılması için daha fazla zaman tanıyacağını söyledi.

"Enfeksiyon ve hastaneye yatış arasındaki bağlantı zayıflamış olsa bile kopmadı." diyen Johnson, yoğun bakımdaki hasta sayısının da arttığına işaret etti.

Johnson, Kovid-19 vakalarının haftada yaklaşık yüzde 64 oranında arttığını ve en kötü etkilenen bölgelerde ise her hafta ikiye katlandığını bildirdi.

Söz konusu erteleme kararına göre, gece kulüpleri kapalı kalacak ve evden çalışabilen kişilerin ofise dönüşü teşvik edilmeyecek.

Ülkede halk sağlığı yetkilileri, 21 Haziran'da son Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının "geriye gidişi durdurmak" için ertelenmesi gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Yetkililer, tedbirlerin tamamen kaldırılmasının hastane başvurularında artış riski oluşturabileceğini belirtmişti.

DÖRT AŞAMALI YOL HARİTASI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ulusal karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılacağını duyurmuştu.

Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart'ta, İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti.

İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan'da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilmişti.

Ülkede 17 Mayıs'ta başlayan normalleşmenin üçüncü aşamasıyla eğlence merkezleri de dahil sinema, tiyatro ve müzeler yeniden hizmete açılmıştı.

21 Haziran'da uygulanması planlanan ancak 4 hafta ertelenen dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanmıştı.

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