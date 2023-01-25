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Dünya

İngiltere'de olağandışı ölümler hakkında soruşturma çağrısı

İngiltere'de, sağlık çalışanlarının grevleri devam ederken sağlık sistemindeki kriz büyüyor. Acil servisin önündeki gecikmelerden dolayı 500 kişi hayatını kaybetti. Haftalık yüzde 20 fazla ölüm gösteren ulusal istatistiklerden rahatsız olan İngiltere milletvekilleri soruşturma talep etti.

09:52 . 25/01/2023 Çarşamba
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Sağlık sistemi krizi her hafta yaklaşık 500 kişinin ölümüne neden oluyor.

Sağlık sistemi krizi her hafta yaklaşık 500 kişinin ölümüne neden oluyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, İngiltere'de haftalık bazda yaklaşık 3 bin daha fazla Britanyalı ölüyor ve bunun sorumlusu COVID-19 değil.

Ülke çapında sağlık çalışanlarının grevleri devam ederken ve sağlık krizi sürerken, Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre ocak ayının ikinci haftasında İngiltere ve Galler'de beklenenden 2 bin 837 daha fazla kişi daha öldü ve bu ölümlerin sadece yüzde 5'i COVID-19'la ilişkilendirildi.

Aşırı ölümlerin en son bu kadar yüksek olduğu Şubat 2021'in ikinci haftasında, COVID-19 ölümleri toplamın yüzde 37'sini oluşturuyordu.

Aralık ayının son iki haftasında da yüzde 21 ve yüzde 20 oranında fazla ölüm görüldü.

GECİKMELERDEN DOLAYI HAFTADA 500 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Kraliyet Acil Tıp Koleji, haftada 500 kadar kişinin zamanında acil tedavi göremedikleri için öldüğünü bildirdi.

NHS verilerine göre 54 bin 532 kişi, hastaneye kabul kararı verildikten sonra acil servislerde 12 saatten fazla bekledi ve hastaların yalnızca yüzde 65'i dört saat içinde görüldü.



#ingiltere
#sağlık
#koronavirüs
1 saat önce
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İngiltere'de olağandışı ölümler hakkında soruşturma çağrısı
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