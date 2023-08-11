İngiltere'de pratisyen hekimler bu yıl beşinci kez greve gitti.
İngiliz Tabipler Birliği'ne (BMA) bağlı doktorlar, hükümetin yüzde 5'lik zam teklifini, hem enflasyonun altında kaldığı hem de son 15 yılda enflasyon altında zam aldıkları gerekçesiyle kabul etmeyerek 5 gün iş bırakma kararı aldı.
Hükümetin teklifine karşı yüzde 35'lik bir maaş düzenlemesi talep eden pratisyen hekimler, 15 Ağustos'a kadar grev yapacak.
Pratisyen hekimler, mart, nisan, haziran ve temmuz aylarında da greve gitmişti.
Sağlık Bakanı grev kararından geri dönülmesini istedi
İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay ise Daily Mail'e yazdığı makalede doktorları grev kararından vazgeçmeye çağırarak, iş bırakma eylemlerinin hem hastanelerde bekleme sürelerini artırdığını hem de sağlık hizmetlerinin yeterli verilemediğini söyledi.
BMA'nın kışın da grevlerini sürdürme kararını eleştiren Barclay, bu durumu "endişe verici" ve "düşüncesizce atılmış adımlar" olarak nitelendirdi.
Hükümetin daha fazla zam pazarlığı yapmayacağının altını çizen Barclay, bundan sonraki görüşmelerin çalışma şartlarını iyileştirmek üzerine olacağını kaydetti.
Öte yandan Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yayımladığı raporda sağlık hizmeti bekleyenlerin sayısının 7,6 milyona ulaşarak rekor kırdığını açıkladı.
NHS, bekleme sıralarının uzaması nedeniyle 800 bin randevunun ise iptal edildiğini bildirdi.