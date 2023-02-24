İngiltere'de pratisyen hekimler greve gidecek

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna tepki olarak grev kararı alan enerji sektörü çalışanları elektrik üretimini azalttı. Ülkenin ana enerji sağlayıcısı olan EDF şirketinin çalışanları Isere, Seine-Maritime, Drome, Manş ve Gravelines'deki nükleer santraller ile Martigues Termik Santrali'nde grev kararı aldı. Çalışanlar, bu enerji santrallerindeki elektrik üretimi dün geceden itibaren 3 bin megavattan fazla azalttı.