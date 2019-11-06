Dünya İngilterede seçim yarışı başlıyor
AVRUPA

İngiltere'de seçim yarışı başlıyor

İngiltere'de seçim yarışı bugün başlıyor. Parlamentonun feshiyle başlayan seçim yarışında Boris Johnson ve Jeremy Corbyn kampanyalarını başlatıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boris Johnson
Boris Johnson

İngiltere'de parlamentonun feshiyle birlikte, 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçimler için kampanya dönemi bugün başlıyor.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasını (Brexit) gerçekleştirme sözü veren Başbakan Boris Johnson Buckingham Sarayı'nda Kraliçe Elizabeth ile buluşarak, seçim döneminin başlangıcını ilan edecek.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in yapacağı bir konuşmayla "gerçek bir değişim" sözü vermesi bekleniyor.

Salı günü Liberal Demokratlar seçim kampanyalarını başlatmış, parti lideri Jo Swinson seçimlerin "deprem benzeri bir değişim anı" olabileceğini söylemişti.

Daily Telegraph gazetesine yazdığı bir yazıyla seçim kampanyasını resmen başlatan Boris Johnson, Muhafazakâr Parti'nin parlamentoda çoğunluğu elde etmesi halinde Brexit'i "günler içerisinde" hayata geçirilebileceğini belirtti ve İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ülkeye "yüz milyarlık" yatırımların akacağını savundu.

Seçim manifestosunda fırsat eşitliği sözü veren Johnson, İşçi Partisi'nin seçimleri kazanması halinde ülkede belirsizliğin devam edeceğini yazdı.

İşçi Partisi'nin ise bugün ilerleyen saatlerde 10 politika sıralayarak seçim vaatlerini halka açıklaması bekleniyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi halinde ilk 3 ay içinde AB ile makul bir anlaşmaya varma ve 6 ay içinde de bu anlaşmayı halkın oyuna sunma vaadini yinelemesi bekleniyor.

İşçi Partisi'nin ayrıca ücretsiz çocuk bakımı, üniversite harçlarının kaldırılması, sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve en üst gelir dilimindeki yüzde 5 için vergi oranının artırılması vaatlerini sıralaması bekleniyor.

Seçimlerde, İngiltere parlamentosunda kanunları ve politikaları belirleyen 650 milletvekili seçilecek.

Milletvekilleri, Londra merkezli parlamentonun iki meclisinden biri olan Avam Kamarası için seçiliyorlar.

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