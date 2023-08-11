İngiltere'de sığınmacı gemisi bakteri nedeniyle boşaltıldı.

Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturan göçmen kaçakçılarına karşı Türkiye ve İngiltere ortak hareket etme kararı aldı. Bu kapsamda Türkiye ile İngiltere kolluk güçleri istihbarat paylaşımı dahil işbirliği yapacak. Bu işbirliği ile kesinlikle üçüncü ülke vatandaşları İngiltere’den Türkiye’ye kabul edilmeyecek. Birçok konuda işbirliğini kapsayan ortaklık kapsamında İngilizler ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G-20 bünyesinde göç ve yerinden edilmiş kişilere ilişkin bir çalışma yapılması önerisini destekleyecek ve ayrıca, konu G7 platformunda gündem haline getirecek.