İngiltere'de Strep A krizi: 21'i çocuk 94 kişi hayatını kaybetti

STREP A NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?Strep A tıbbi olarak A grubu streptokok olarak da bilinen ve boğaz ağrısı, bademcik iltihabı gibi enfeksiyonlara neden olan bir bakteri.Enfekte olan insanların boğazına, solunum yollarına ve derisine tutunan bakteri çoğunlukla hafif enfeksiyonlara neden olsa bile istisnai durumlarda yaşamı tehdit eden romatizmal hastalıklara neden olabilir.STREP A bazı insanlarda hiç belirti vermezken çoğunlukla döküntü, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yüksek ateş, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte yaralar gibi semptomlarla kendini belli eder. Uzmanlar bu belirtilerin ortalama bir hafta sürdüğünü belirtiyor.