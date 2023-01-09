Dünya İngilterede tek kullanımlık çatal kaşık yasağı geliyor
AVRUPA

İngiltere'de tek kullanımlık çatal kaşık yasağı geliyor

İngiltere'de hükümet plastik çatal, kaşık ve tabak gibi tek kullanımlık ürünlerin yasaklanacağını doğruladı. Kararın ne zaman yürürlüğe gireceği ise duyurulmadı.

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İngilterede tek kullanımlık çatal kaşık yasağı geliyor
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İngiltere plastik kullanımını azaltmak için harekete geçti. Hükümet plastik çatal, kaşık ve tabak gibi tek kullanımlık ürünlerin yasaklanacağını doğruladı. İngiltere Çevre Bakanı Therese Coffey, söz konusu adımın gelecek nesiller için çevrenin korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

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Kararın ne zaman yürürlüğe gireceği ise duyurulmadı.

Resmi veriler, İngiltere'de her yıl 1,1 milyar tek kullanımlık tabak ve 4 milyardan fazla plastik çatal, kaşığın kullanıldığını ortaya koyuyor. Plastik atıkların doğada uzun yıllar çözünmediği biliniyor.

İskoçya ve Galler'de halihazırda bu yasak uygulanıyor. Öte yandan İngiltere'de plastik pipet ve karıştırıcı gibi ürünlerin kullanımı 2020'den beri yasak.

Tek kullanımlık plastik ürünlere yasak
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