Dünya İngilterede terör tehdidi seviyesi ciddiye yükseldi
AVRUPA

İngiltere’de terör tehdidi seviyesi 'ciddi'ye yükseldi

İngiltere'nin Liverpool kentinde bulunan bir hastanenin önünde meydana gelen patlamanın ardından 'önemli' olan terör tehdidi seviyesi 'ciddi'ye yükseltildi.

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Haber Merkezi İHA
İngiltere’de terör tehdidi seviyesi ciddiye yükseldi
İngiltere'nin Liverpool kentindeki takside yaşanan patlama

Liverpool kentinde kadın hastalıklarına yönelik hizmet veren Liverpool Women’s Hospital önünde bir takside dün yerel saatle 11.00’de meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

Yetkililer, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişinin Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltına alındığını bildirmiş ve olayı “terör eylemi” olarak nitelendirmişti.

  • İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel yaptığı açıklamada, ülkedeki terör tehdidi seviyesinin “önemli”den “ciddi”ye yükseltildiğini bildirerek, Liverpool’daki patlamanın ülkede bir ay içinde meydana gelen ikinci terör saldırısı olması nedeniyle bu kararın alındığını açıkladı.

İngiltere 5 terör tehdidi seviyesi bulunuyor

İngiltere’de Ortak Terörizm Analiz Merkezi (JTAC) ve Güvenlik Servisi (MI5) tarafından belirlenen beş tehdit seviyesine göre Mayıs 2017 tarihinde Manchester Arenası’na yapılan bombalı saldırıyı takip eden günlerde terör seviyesi en yüksek derece olan "kritik" seviyeye yükseltilmiş ve daha sonra "ciddi" seviyesine düşürülmüştü.

Ortak Terörizm Analiz Merkezi’ne göre "düşük" seviyede saldırı ihtimali çok düşük, "orta" seviyede saldırı mümkün ancak olası değil, "önemli" ve "ciddi" seviyelerde saldırı ihtimali yüksek, "kritik" seviyede ise yakın gelecekte saldırı ihtimali yüksek olarak tanımlanıyor.

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