Dünya İngilterede tüketici güveni ağustosta rekor seviyeye geriledi
AVRUPA DÜNYA EKONOMİSİ

İngiltere'de tüketici güveni ağustosta rekor seviyeye geriledi

İngiltere`de tüketicilerin ekonomiye güveni verilerin tutulmaya başlandığı 1974 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngilterede tüketici güveni ağustosta rekor seviyeye geriledi
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Artan yaşam maliyetlerinin tüketicileri "kızdırdığı" ortamda pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi ağustos ayında temmuz ayındaki -41'den -44'e indi. Ekonomistler ise güven endeksinin ağustos ayında -42 olmasını bekliyorlardı.

GfK yöneticisi Joe Staton yaptığı değerlendirmede, "Endeksin tüm alt kalemlerinde ölçümler düşüşe işaret etti. Bu, yaşam maliyetlerindeki hızlı artışın yarattığı akut endişeleri yansıtıyor. İngiltere ekonomisi konusunda kızgınlık hisse bu sonuçların en büyük yönlendiricisi. Tüketiciler için ay sonunu getirmek bir kabus haline geldi ve güven krizi sonbaharın karanlık ve kışın soğuk günlerinde daha da kötüleşir" dedi.

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