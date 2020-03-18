Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 104'e ulaştı. Ölü sayısının yükselmesi ile İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı
Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526'ya çıktı.
Virüs nedeniyle ölenlerin arasında bir Türk vatandaşının da bulunduğu bildirildi.
Britanya Alevi Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, astım hastası H.G'nin (54) Kovid-19 nedeniyle Londra'da yaşamını yitirdiği kaydedildi.