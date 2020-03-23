İngiltere'de yeni koronavirüs tedbirleri İngiltere'de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındı.
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İngiltere'de yeni koronavirüs tedbirleri İngiltere'de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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