İngiltere'de yeni koronavirüs tedbirleri

Dünya

İtalya'da son 24 saatte 601 koronavirüs nedeniyle öldü: İlk hasta iyileşti

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 601 artarak 6 bin 77'ye yükseldi. Öte yandan, ülkede 20 Şubat'ta hastaneye başvuran, yapılan testle koronavirüs hastası olduğu anlaşılan ve "1 numaralı hasta" olarak anılan 38 yaşındaki Mattia'nın 1 aylık tedavi sürecinden sonra hastaneden taburcu olduğu basına yansıdı.