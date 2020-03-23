Dünya İngilterede yeni koronavirüs tedbirleri
KORONAVİRÜS

İngiltere'de yeni koronavirüs tedbirleri

İngiltere'de yeni koronavirüs tedbirleri İngiltere'de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alıyor.
İngiltere, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alıyor.

İngiltere'de yeni koronavirüs tedbirleri İngiltere'de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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