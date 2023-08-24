İngiltere'de yeni kriz: Uzman doktorlar 'maaş artışı' talebiyle iki günlük greve gitti

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’23’te ilk defa sergilediği ürünleri ile büyük beğeni toplayan CANiK, şimdi de İngiltere’ye gidiyor. CANiK, Grup Şirketleri ile birlikte en yeni ürünlerini dünyanın en prestijli fuarlarından DSEI 2023’te görücüye çıkaracak.