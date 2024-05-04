İngiltere'de yerel seçim: Birçok bölgede sonuçlar belli oldu

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat nisan ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin İstanbul'daki basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Orta Doğu'ya yaptığı ihracatta önemli bir sıçrama yaptığını kaydeden Bakan Bolat, konuşmasında 2024'ün ilk 4 ayında Türkiye'nin en çok hangi ülkelere ihracat yaptığını da sırasıyla açıkladı. Bolat, "Avrupa Birliği 2024'ün ilk 4 ayında 35 milyar dolarlık ihracatımız ile toplamda yüzde 42,3'lük bir payı oluşturuyor. Yakın ve Orta Doğu'ya yaptığımız ihracatta yüzde 17,3 artışla ilk 4 ayda 14,4 milyar dolara yükseldik. En çok ihracat yaptığımız ülkeler ise sırasıyla Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Irak olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.