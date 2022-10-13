Dünya İngilterede yolcu uçağı için bomba ihbarı Savaş uçakları eşliğinde yere indirildi
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İngiltere'de yolcu uçağı için bomba ihbarı: Savaş uçakları eşliğinde yere indirildi

Dalaman'dan İngiltere'nin Manchester kentine gitmekte olan Jet2 havayolu şirketine ait yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine savaş uçakları eşliğinde Stansted Havaalanı'na yönlendirildi. Uçakta yapılan incelemelerin ardından Essex polisi, herhangi bir tehdide rastlanmadığını duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
İngilterede yolcu uçağı için bomba ihbarı: Savaş uçakları eşliğinde yere indirildi
Jet2 havayolu şirketine ait yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı.

Dalaman'dan İngiltere'nin Manchester kentine gitmekte olan Jet2 havayolu şirketine ait yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı.

Uçak savaş uçakları eşliğinde Stansted Havalimanı'na indirildi. Essex polisi, uçakta herhangi bir tehdide rastlanmadığını duyurdu.

İngiliz hava yolu şirketi Jet2, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak Dalaman'dan Manchester'a giden LS922 sefer sayılı uçağın, Birleşik Krallık Hava Trafik Kontrolü yönetiminde, Londra'daki Stansted Havalimanı'na yönlendirildiğini teyit etti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bomba ihbarı nedeniyle Stansted Havalimanı'na yönlendirilen yolcu uçağına, 2 İngiliz Typhoon savaş uçağı eşlik etti.

Güvenli iniş yapan uçaktan yolcular tahliye edildi, uçakta inceleme yapıldı.

Stansted Havalimanı'ndan bir sözcü de olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Dalaman'dan Manchester'a giden bir Jet 2 uçağı bu akşam Stansted Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak güvenli bir şekilde indi ve ana yolcu terminalinden uzak bir yere park etti. Pist kısa bir süreliğine kapatıldı ama şimdi yeniden açıldı."

Uçakta yapılan incelemelerin ardından Essex polisi, herhangi bir tehdide rastlanmadığını duyurdu.

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