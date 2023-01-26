İngiltere'deki Amazon çalışanları greve gitti

|
Grevdeki Amazon işçileri
İngiltere'de çalışmakta olan birçok Amazon işçisi, İngiltere'nin Coventry kentinde ücretler ve ağır çalışma koşulları nedeniyle ilk kez greve gitti. Yaklaşık 300 personel depodan çıktı ve grev sırasında meslektaşlarını fabrikaya girmekten caydırmak için grev hattında durdu. Amazon işçileri, Coventry'deki Amazon deposunun dışında bir grev düzenlerken GMB sendikasının üyelerine katılmak için kaydoldu.
GMB sendikasının üyeleri, Coventry'deki Amazon ikmal merkezinin dışındaki grev sırasında görüldü. Bazı işçiler, tuvalet molalarının izlendiğini ve hatta robotlara işçilerden daha iyi davranıldığını açıkladı.
İşçiler, Birleşik Krallık'ta ücret konusundaki bir anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşen ilk grev sırasında meslektaşlarını fabrikaya girmekten caydırmak için arabalara yaklaştı. GMB sendikasından Stuart Richards, yükselen enflasyonun üyelerini endüstriyel eylemde bulunmaya ittiğini söyledi. Amazon, depodaki 2 bin çalışanından 178'inin greve oy verdiğini söyledi.