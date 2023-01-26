İngiltere'deki Amazon çalışanları greve gitti

İngiltere'de çalışmakta olan birçok Amazon işçisi, İngiltere'nin Coventry kentinde ücretler ve ağır çalışma koşulları nedeniyle ilk kez greve gitti. Yaklaşık 300 personel depodan çıktı ve grev sırasında meslektaşlarını fabrikaya girmekten caydırmak için grev hattında durdu. Amazon işçileri, Coventry'deki Amazon deposunun dışında bir grev düzenlerken GMB sendikasının üyelerine katılmak için kaydoldu.