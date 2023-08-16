İngiltere'den darbe itirafı: Musaddık'ı devirmek hataydı

İngiltere eski Dışişleri Bakanı David Owen, Londra’nın 1953 yılında İran’da Başbakan Muhammed Musaddık’a karşı yapılan askeri darbedeki rolünü artık kabul etmesi gerektiğini açıkladı. The Guardian’da yer alan habere göre Owen, daha önce ABD’nin Merkezi İstihbarat Örgütü’nün (CIA) ABD-İngiltere ortaklığında gerçekleştiğini kabul ettiği darbenin İngiltere tarafından da itiraf edilmesinin ülkenin güvenirliğine olumlu katkı sunacağını belirtti. 1977 ila 1979 arasında bakanlık yapan Owen, Musaddık’ın devrilmesinin yanlış bir adım olduğunu, demokratik bir İran’ın kurulması çabasına darbe vurduğunu ve şu anki rejimin ortaya çıkmasına yol açtığını ifade etti.

2013 yılında kamuoyuyla bir dizi istihbarat bilgisi paylaşan CIA, ABD’nin darbedeki rolünü resmi olarak kabul etse de İngiltere bugüne kadar bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. 1951 yılında İran’da seçimle iş başına gelen Musaddık’ın ülkedeki petrol işletmelerini millileştirmesi, İran petrolünü 2. Dünya Savaşı sonrası ekonomik yapılanma açısından çok önemli bir unsur olarak gören ABD ve İngiltere’de büyük kaygı uyandırmıştı. CIA belgelerine göre iki ülke bu sebeple Musaddık’ı devirerek Pehlevi ailesinin yeniden iktidara gelmesi için darbe planı yaparak yürürlüğe koydu.