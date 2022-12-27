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AVRUPA

İngiltere'den dikkat çeken çağrı: Ülkeyi hemen terk edin

İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili Alicia Kearns, İran'da 'İngiltere bağlantılı' yedi kişinin tutuklanmasının ardından Batılılara bu ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
İngiltereden dikkat çeken çağrı: Ülkeyi hemen terk edin
İran

İran'da, aralarında çifte vatandaşlığa sahip olanların da bulunduğu "İngiltere bağlantılı" 7 şüpheli tutuklandı.

İngiliz milletvekili Alicia Kearns, İran'ın rejim karşıtı protestoların şiddetlendiği süreçte yabancı güçleri suçlamak için insanları "mutlulukla" gözaltına aldığını belirtti.

Kearns, tüm Batılıları, olabildiğince güvenli şekilde bu ülkeyi terk etmeye çağırdı.

Söz konusu 7 kişinin, "Zagros" kod adlı bir grubun üyeleri olduğu ve Kirman vilayetinde tutuklandığı duyuruldu.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım'daki konuşmasında, ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. İran Güvenlik Konseyi ise 3 Aralık'ta, toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise 17 Aralık'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 469 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

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İran 300 kilometre menzilli yeni füzesini tanıttı

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
FOTOĞRAF 9
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İranda 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kadının gözaltında ölümü sonrası büyüyen öfke sokağa taştı.
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Güvenlik güçleri protestoları kontrol etmekte zorlanıyor. Sıklıkla göstericilere sert şekilde müdahale ediyor.
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Hatta zaman zaman güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle göstericilere ateş ettiği iddiaları da var. O iddiaları destekler nitelikte görüntüler de kameralara yansıdı. Olaylarda ölenler ve yaralananlar da var
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İran resmi haber ajansı, başkent Tahranın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman gibi 10un üzerinde kente gösterilerin sıçradığını duyurdu.
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Düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, rejim karşıtı sloganlar attı.
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Motosikletli devriyelerle olay yerine gelen polis ve rejim yanlısı Besic üyelerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı ve birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.
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Tahranda da eylemler gece yarısına kadar sürdü.
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Sosyal medyadaysa Mahsa Amini etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı. Amini için yapılan illustrasyonlar ve foto montajlar dikkat çekiyor.
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Belçikalı sanatçı Edith Dekyndtin saçtan yapılmış bayrak çalışması da en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.
İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ediyor.. İranlı yetkililer şimdiye kadar 3 kişinin öldüğünü doğruladı. Ancak ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğundan endişe ediliyor.
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