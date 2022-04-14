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Dünya İngiltereden İsveç ve Finlandiya açıklaması
AVRUPA

İngiltere'den 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılıp katılmama kararı konusunda özgür olduğunu belirterek, Rusya’nın tehditlerinin sadece birliği güçlendirdiğini söyledi.

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Haber Merkezi DHA
İngiltereden İsveç ve Finlandiya açıklaması
Liz Truss

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey ve Baltık ülkelerine yönelik Rus tehditleri yeni değil ve sadece birliğimizi güçlendiriyor. İsveç ve Finlandiya, geleceklerini müdahale olmaksızın seçmekte özgürdür. İngiltere ne karar verirse versin destekleyecek” dedi.

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Neler olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna topraklarına girerek başlattığı savaşın ardından Finlandiya ve İsveç, NATO’ya katılma fikrine sıcak bakmaya başlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılma girişimi olursa gerekli önlemlerin alınacağını belirtmişti.

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