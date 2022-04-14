İngiltere'den 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey ve Baltık ülkelerine yönelik Rus tehditleri yeni değil ve sadece birliğimizi güçlendiriyor. İsveç ve Finlandiya, geleceklerini müdahale olmaksızın seçmekte özgürdür. İngiltere ne karar verirse versin destekleyecek” dedi.

DÜNYA İsveç ve Finlandiya'dan NATO'ya yeşil ışık: Rusya'nın endişesi giderek artıyor



Neler olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna topraklarına girerek başlattığı savaşın ardından Finlandiya ve İsveç, NATO’ya katılma fikrine sıcak bakmaya başlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılma girişimi olursa gerekli önlemlerin alınacağını belirtmişti.

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