Dünya İngiltereden Kaşıkçı cinayeti açıklaması
AVRUPA

​İngiltere'den Kaşıkçı cinayeti açıklaması

İngiltere'den Kaşıkçı cinayeti açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, “Kaşıkçı cinayetinin emrini veren kişinin adalet önüne çıktığından emin olmamız gerek. Şu anda Suudi Arabistan’da devam eden bir süreç var. Ne olacağını görmeyi bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Gazeteci Cemal Kaşıkçı.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, "Bu korkunç cinayetin emrini veren kişinin adalet önüne çıktığından emin olmamız gerekiyor" dedi.

  • "İngiltere’nin Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluların adalet önüne çıkarılması için Suudi Arabistan’a ne türden baskı uyguladığı ve bir gelişme olmaması halinde başka hangi adımları atacağı" sorusuna Hunt, “Bu cinayetin ülkemizin değerlerine tamamen aykırı olduğunu çok açıkça söyledik. Bunu çok üst düzeylerde, gerek Kral gerek Veliaht Prens'le gerekse Dışişleri Bakanıyla temaslarda kişisel olarak dile getirdim ” şeklinde yanıtladı.

“Bu konuda uygun bir sürecin işlemesi konusunda son derece net” olduklarını ifade eden Hunt, “Şu anda Suudi Arabistan’da devam eden bir süreç var. Bu korkunç cinayetle ilgili tutuklananlar var. Ne olacağını görmeyi bekliyoruz ancak şunu çok açık ifade ettik ki bu korkunç cinayetin emrini veren kişinin adalet önüne çıktığından emin olmamız gerekiyor” diye konuştu.

"Özgür medya demokratik gelişmenin parçası"

Kendisinin ve Kanadalı mevkidaşı Chrystia Freeland’ın öncülüğünde düzenlenen medya özgürlüğü temalı uluslararası konferansın amaçlarıyla ilgili olarak da Hunt, “Konferansın amacı özgür medyanın her ülkedeki demokratik gelişmenin çok çok önemli bir parçası olduğu ilkesini desteklemek” ifadesini kullandı.

Özgür medyanın iktidarın barışçıl olarak el değiştirmesine ve insanların seçimlerde kime oy vereceklerine kendilerinin karar vermesine imkan sağladığını belirten Hunt, “Özgür medya insanların uygun süreç işletilmeden gözaltına alınmamasını ve tutuklanmamasını temin eder. Dolayısıyla demokratik gelişmenin gerçekten önemli bir parçasıdır. Biz de İngiltere ve Kanada olarak bu önemli ilkenin bayrağını dalgalandırmayı istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Konferansa 60 bakan, bin 500 gazeteci katılıyor

Dün başlayan konferansta İngiltere'nin Basın Özgürlüğü Özel Temsilcisi ve İnsan Hakları Avukatı Amal Clooney, ev sahibi dışişleri bakanlarının da katıldığı oturumda İngiltere dahil dünya ülkelerini eleştirerek, "Geçen yıl Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı İstanbul'da, Suudi Arabistan yetkililerinin işkencesiyle öldürüldüğünde ve parçalara ayrıldığında dünya liderleri buna ortaklaşa omuz silkmenin çok az ötesine geçen bir tepki verdi" ifadelerini kullanmıştı.

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Küresel Medya Özgürlüğü Konferası'nı 100 civarında ülkeden 60'ı bakan düzeyinde resmi temsilciler ile bin 500 gazeteci izliyor.

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