Dünya İngiltereden kritik faiz kararı 27 yıl sonra en büyük artış
AVRUPA

İngiltere'den kritik faiz kararı: 27 yıl sonra en büyük artış

İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarını 50 baz puan artırarak 27 yılın en büyük artışı olan %1,75'e yükselterek, Birleşik Krallık ekonomisinin uzun bir durgunlukla karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu

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​İngiltereden kritik faiz kararı: 27 yıl sonra en büyük artış
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizinde 1995 yılından bu yana en sert artışı yaptı.

Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1,75'e çıkardı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentileri de faizin yüzde 1,75 seviyesine çıkarılacağı yönündeydi.

İngiltere Merkez Bankası enflasyon beklentilerini de yükseltti. Buna göre banka, tüketici fiyatlarının dördüncü çeyrekte yüzde 13,2 ile zirve yapmasını bekliyor.

Bankanın karar metninde resesyon vurgusu da yer aldı. İngiltere ekonomisinin 4. çeyrekte resesyona girmesini bekleyen banka resesyonun beş çeyrek sürmesini öngördü.

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Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nde yangında can pazarı
FOTOĞRAF 11
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İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başlandı.
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Kimi hasta kucaklarda kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı.
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Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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Yangında can pazarı yaşanırken, alev alev yanan hastane dron ile havadan görüntülendi.
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Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
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Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nde yangında can pazarı
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında yangın çıktı. Hastalar kucaklarda ve tekerlekli sandalyelerde tahliye edilirken, çatısı alev alev yanan hastane drone ile görüntülendi.
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