Dünya İngiltereden Pentagona planlanmamış ziyaret
AMERİKA

İngiltere'den Pentagon'a planlanmamış ziyaret

İngiltere Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Pentegon'a önceden planlanmamış ziyarette bulundu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Pentagon'da İngiliz mevkidaşları Savunma Bakanı Ben Wallace ve Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir araya geldi. İki İngiliz üst düzey yetkilinin Washington ziyaretlerinin daha önce duyurulmamış olması dikkat çekerken, AA muhabirine konuşan ABD'li bir savunma yetkilisi, görüşme talebinin Wallace'tan geldiğini ve görüşmenin planlı olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
İngiltereden Pentagona planlanmamış ziyaret
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İngiltere Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Pentegon'a önceden planlanmamış ziyarette bulundu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Pentagon'da İngiliz mevkidaşları Savunma Bakanı Ben Wallace ve Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir araya geldi.

İki İngiliz üst düzey yetkilinin Washington ziyaretlerinin daha önce duyurulmamış olması dikkat çekerken, AA muhabirine konuşan ABD'li bir savunma yetkilisi, görüşme talebinin Wallace'tan geldiğini ve görüşmenin planlı olmadığını söyledi.

Diğer taraftan iki bakan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Bakan Austin, iki ülkenin Ukrayna'ya devam eden desteğinin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısı ışığında transatlantik ve bölgesel güvenlik iş birliğinin devam eden önemini görüşmek üzere bugün İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ı Pentagon'da ağırladı." ifadesini kullandı.

Wallace'ın bu planlanmamış seyahatinin sebebine ilişkin soruları ise Ryder, görüşmenin odağında Ukrayna olduğunu ve bu bağlamda transatlantik iş birliğinin ele alındığını ifade ederek geçiştirmeye çalıştı.

Diğer taraftan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler ise Milley'in Oramiral Radakin ile "Doğu Avrupa'daki güvenlik ortamını ve diğer ortak stratejik çıkar konularını ele aldığını" kaydetti.

Butler, yazılı açıklamasında, "Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri, güçlü ittifak ve özel ilişkinin temel taşları olan uzun bir karşılıklı destek ve iş birliği tarihini paylaşmaktadır." ifadelerine yer verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin de perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi bekleniyor ancak ziyaretin erteleneceği de iddia ediliyor.

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