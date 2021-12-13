Dünya İngiltereden Rusyaya işgal uyarısı Stratejik hata olur
AVRUPA

İngiltere'den Rusya'ya işgal uyarısı: Stratejik hata olur

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın işgalinin önemli sonuçlara yol açacak stratejik bir hata olacağını belirtti.

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Haber Merkezi AA
İngiltereden Rusyaya işgal uyarısı: Stratejik hata olur
Boris Johnson - Vladimir Putin

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Boris Johnson, Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

"Diplomatik kanallar üzerinden çalışmalıyız"

  • Johnson, görüşmede, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırına konuşlandırılması konusunda İngiltere'nin "derin endişesini" dile getirerek, gerilimi azaltmak ve kalıcı çözümler bulmak için diplomatik kanallar üzerinden çalışmanın önemini vurguladı.

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İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan bağlılığının altını çizen Johnson, istikrarı bozucu herhangi bir eylemin önemli sonuçlara yol açacak stratejik bir hata olacağı konusunda uyarıda bulundu.

"Minsk Protokolü şartlarına saygı zorunlu"

  • İngiliz Başbakan ayrıca, uluslararası ve bölgesel güvenlik konularında diyaloğun önemine dikkat çekti. Liderler, tüm tarafların Minsk Protokolü şartlarına saygı duymasının zorunlu olduğu konusunda mutabık kaldı.

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