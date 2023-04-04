İngiltere'den TikTok'a 12,7 milyon sterlin ceza

ICO, Mayıs 2018 ve Temmuz 2020'yi kapsayan dönemde, TikTok'un 13 yaş altı çocukların platformu kullanmasına izin verme ve çocuklarını verilerini ebeveyn izni olmadan kullanma, platformu kullanan kişilerin verilerinin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve paylaşıldığına ilişkin gerekli bilgiyi sağlayamama ve İngiliz kullanıcılara ait kişisel verilerin yasal, adil ve şeffaf bir şekilde işlenmesini sağlamama nedeniyle, İngiltere Genel Veri Koruma Düzenlemesini ihlal ettiği sonucuna vardı.