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İngiltere'den Ukrayna açıklaması

İngiltere tarafından yayınlanan istihbarat raporunda, “Rusya, İran’ın insansız hava araçlarını (İHA) Ukrayna genelindeki hedeflere karşı kullanmaya devam ediyor. Ukrayna’nın Shahed-136 İHA’larına karşı mücadelesi giderek daha başarılı oluyor. Başkan Zelenskiy de dahil olmak üzere resmi kaynaklar, saldırıların yüzde 85’inin engellendiğini ifade ediyor. Bu İHA’lar yavaş, gürültülü ve düşük irtifalarda uçuyor, bu da hava savunmaların hedeflemesini kolaylaştırıyor. Rusya, giderek daha iyi hale gelen Ukrayna hava savunmasını delmek için çok sayıda İran Shahed-136 İHA harcıyor” denildi.

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İngiltereden Ukrayna açıklaması
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İngiltere tarafından yayınlanan istihbarat raporunda, “Rusya, İran’ın insansız hava araçlarını (İHA) Ukrayna genelindeki hedeflere karşı kullanmaya devam ediyor. Ukrayna’nın Shahed-136 İHA’larına karşı mücadelesi giderek daha başarılı oluyor. Başkan Zelenskiy de dahil olmak üzere resmi kaynaklar, saldırıların yüzde 85’inin engellendiğini ifade ediyor. Bu İHA’lar yavaş, gürültülü ve düşük irtifalarda uçuyor, bu da hava savunmaların hedeflemesini kolaylaştırıyor. Rusya, giderek daha iyi hale gelen Ukrayna hava savunmasını delmek için çok sayıda İran Shahed-136 İHA harcıyor” denildi.

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği hava saldırılarında İran yapımı silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) kullandığı öne sürülmüş, İran ise bu iddiaları reddetmişti.

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