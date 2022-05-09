Dünya İngiltereden Ukraynaya rekor askeri yardım
AVRUPA

İngiltere’den Ukrayna’ya rekor askeri yardım

İngiltere hükümeti, Ukrayna’ya 1,3 milyar sterlin (24 milyar TL) değerinde ek askeri yardım yapacağını duyurdu.

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İngiltere’den Ukrayna’ya rekor askeri yardım
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İngiltere hükümeti, Ukrayna’ya 1,3 milyar sterlin (24 milyar TL) değerinde ek askeri yardım yapacağını duyurdu. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülke medyasına yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yönelik saldırıların son bulması için çalıştıklarını belirtirken, “1,3 milyar sterlinlik ek bütçe, ihtiyaç duydukları askeri ve operasyonel desteği sağlamaya yardımcı olacak” ifadesini kullandı. Yeni yardım paketinin, daha önce Başbakan Boris Johnson tarafından açıklanan 300 milyon sterlin değerindeki askeri teçhizatı da içereceği belirtildi. Paket, GPS sinyali bozucu, gece görüş cihazları ve mobil radar sistemleri dahil olmak üzere elektronik savaş ekipmanlarını içeriyor.

Ukrayna direnişinin sırrı deşifre oldu: Kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı
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Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna'ya giren Rus ordusu başkent Kiev'i düşürme planını rafa kaldırıldı ve ilerleyişini ülkenin doğusuna çevirdi.<br><br>Askeri uzmanlar bu durumu Rusya'nın askeri başarısızlığı olarak yorumlarken bunun için pek çok neden öne sürüldü.
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ABD'DEN GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN AÇIKLAMA<br><br>ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen son teknoloji silahlar ve Rus askeri teçhizatının yetersizliği, modernizasyon eksikliği savaşın gidişatında önemli paya sahip olduğu belirtilirken ABD'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.
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'GERÇEK ZAMANLI İSTİHBARAT'<br><br>Eski ve mevcut ABD'li yetkililer, Rusya'nın şubat ayında ülkeyi işgal etmesinden bu yana ABD'nin Ukrayna güçlerine gerçek zamanlı istihbarat sağladığını açıkladı.<br>
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'RUS UÇAĞI BU SAYEDE DÜŞÜRÜLDÜ'<br><br>ABD yetkililerin NBC'ye verdiği demeçte, Ukrayna'nın Şubat ayında Kiev havaalanı yakınlarındaki Rus IL-76 nakliye uçağına başarılı saldırısının bu paylaşım sayesinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.<br>
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Aynı açıklamada Ukrayna saldırısının ABD ve NATO üyesi olmayan bir ortakla bir istihbarat paylaşım operasyonunda bilgi aldıktan sonra gerçekleştiğinin altı çizildi.
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RUS İLERLEYİŞİ SEKTEYE UĞRATILDI<br><br>İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, sonunda havalimanını Rusların eline geçmesine rağmen bu sayede Rus ilerleyişinin sekteye uğratıldığını belirtti.
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ABD'Lİ YETKİLİ: OLDUKÇA ÖNE ÇIKTIK<br><br>ABD'li yetkili 'Başlangıçtan itibaren, Ukrayna ile hem stratejik hem de eyleme geçirilebilir istihbarat paylaşımında oldukça öne çıktık' dedi.<br>
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Bunun hem taktik hem de stratejik düzeyde etkili olduğunun altını çizen yetkili sözlerine şöyle devam etti:<br><br>'Bunun büyük bir fark yarattığına dair oldukça net örnekler mevcut.'
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ZELENSKIY İÇİN CIA DESTEĞİ<br><br>Ayrıca ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Ukrayna kuvvetlerine liderlerini nasıl güvende tutacakları konusunda talimatlar verdiği de açıklandı.<br>
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Bu operasyona ait detaylar paylaşılmadı ancak bu açıklama Ukrayna lideri Zelenskiy'nin korunmasında CIA'in Ukrayna'ya destek olduğu şeklinde yorumlandı.
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İSTİHBARATI ABD UÇAĞI MI VERDİ?<br><br>Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna saldırısı sonrası batırılan Moskva gemisi için ABD yardımı iddiası gündeme gelmişti.<br>
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İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, düşman unsurlarını tespit etmek için son teknoloji ile donatılmış P-8 Poseidon gözetleme uçağı saldırı sırasında bölgede bulunuyordu.<br><br>160 kilometre uzaklıktaki düşman gemilerini belirleyebilen P-8 Poseidon'un Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda kritik istihbaratı sağladığı iddia edilmişti.<br>
Ukrayna direnişinin sırrı deşifre oldu: Kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı
Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını gün geçtikçe daha da artırıyor. Ancak aylardır süren ve binlerce can kaybına neden olan savaşta Rusya hala başkent Kiev'i düşüremedi. Ukrayna'nın direnişi dünya çapında büyük yankı uyandırırken, ABD'den gelen bir açıklama sır perdesini araladı. İşte Ukrayna-Rusya savaşının kaderini değiştiren kritik hamle...

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