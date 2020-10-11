İngiltere'nin ilk başörtülü Belediye Başkanı İşçi Partisinden istifa etti: Değerlerime saygı gösterilmiyor

İngiltere'nin ilk başörtülü Belediye Başkanı Rakhia İsmail, İşçi Partisi'nden istifa etti. Rakhia partide "beyaz erkeklerin isteklerine izin veren bir sistem olduğu ve siyah bir kadın olarak devamlı ırkçılığa maruz kaldığı" gerekçesini sundu.

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AZINLIKLARA AYRIMCILIK UYGULANIYOR

Londra'nın Islington bölgesinde 2019-2020'de belediye başkanlığı görevini yürüten Somali asıllı Rakhia İsmail, yaptığı açıklamada, İşçi Partisinde azınlıklara yönelik ayrımcılık yapıldığını ifade etti.

MÜSLÜMANLARA YÖNELİK ORGANİZASYONLARA ENGEL

İsmail, Müslümanlara yönelik bir bayram organizasyonu düzenleme girişimlerinin de partideki İslam karşıtı kişilerce engellendiğini belirtti.

Partisinin grup toplantılarında bazı partililerin susmasının istendiğini anlatan İsmail, "Ülkede azınlık mensubu biri olarak sesimin olmadığını anladım. 6 yıl boyunca partimce değerlerime saygı gösterilmediğini gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

2019'DA GÖREVE GELMİŞTİ

Rakhia İsmail, Londra'da Müslümanların yoğun yaşadığı Islington bölgesinde Mayıs 2019'da belediye başkanı seçilmiş, İsmail'in görev süresi Mayıs 2020'de sona ermişti.