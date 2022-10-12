İngiltere'nin sağlık sistemi çöktü

İngiltere'deki hastaneler, Oracle Cerner'da yaşanan kesintiden dolayı saatlerce hasta kayıtlarına erişemedi. Dün yaşanan olay sonrası hastanelerde kağıt kullanımın artması nedeniyle kağıt stoklarının azaldığı açıklandı.

Londra'da bulunan Royal Free Hospital tarafından yapılan açıklamada "Kağıt kıtlığı kesintiyi daha da kötüleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Londra'daki başka bir hastane olan Barts Health NHS Trust ise hasta kayıtlarına saatlerce erişemediğini ve hastaları taburcu edemediğini belirtti. Hastanede görevli bir doktor, kesintinin hastalarda aşırı derecede güvensizlik yarattığını söyledi.

Oracle ise sorunun bu sabah itibariyle tamamen çözüldüğünü açıkladı.

ABD'de, yeni bir Oracle Cerner sunucusunun kullanıma sunulmasının ardından benzer sorunları yaşayan hastane sayısı artmaya başladı. Temmuz ayında Washington'daki bir hastanede yaklaşık 150 hastayı etkileyen sorundan dolayı yürütülen Senato duruşmasında Oracle'ın başkan yardımcısı Mike Sicilia sorunları kabul etmiş ve sistemin daha fazla iyileştirileceği sözünü vermişti.

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Oracle, dünya çapında kullanılan elektronik sağlık kayıt sistemlerinin uzman geliştiricisi Cerner'i Haziran ayında 28,3 milyar dolara satın almıştı.

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