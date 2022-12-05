Dünya İngiltereye giden uçakta bomba tehdidi
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İngiltere'ye giden uçakta bomba tehdidi

İngiltere'ye giden bir uçak, içinde el yapımı patlayıcı olduğundan şüphelenilmesi üzerine Çekya'da bir havaalanına yönlendirildi. Uçağın Polonya'daki Krakow'dan İngiltere'deki Bristol'e uçtuğu açıklandı. Çekya'daki Prag Havalimanı'nın resmi Twitter hesabı“ 22:50'de yön değiştiren bir uçak, Prague airport Krakow-Bristol rotasına güvenli bir şekilde indi. Yolcuların ve tüm hava trafiğinin güvenliğini sağlamaya yönelik tüm eylemler şu anda Çek polisi tarafından yürütülüyor" mesajı yayınladı.

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İngiltereye giden uçakta bomba tehdidi
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Uçağın Polonya'daki Krakow'dan İngiltere'deki Bristol'e uçtuğu açıklandı.

Çekya'daki Prag Havalimanı'nın resmi Twitter hesabı“ 22:50'de yön değiştiren bir uçak, Prague airport Krakow-Bristol rotasına güvenli bir şekilde indi. Yolcuların ve tüm hava trafiğinin güvenliğini sağlamaya yönelik tüm eylemler şu anda Çek polisi tarafından yürütülüyor" mesajı yayınladı.

Çek polisi, piroteknisyenlerinin olay yerinde olduğunu ve soruşturma yürüttüğünü doğruladı.

"Piroteknisyenlerimiz şu anda olay yerinde ve bildirilen patlayıcı sistemin varlığını araştırıyorlar" dedi.

Gelen haberlere göre, memurlar uçağı araştırıp incelerken yolcuların uçağı terk etmesine izin verildi.

Resmi adı Prag Vaclav Havel Havaalanı olan Prag Havaalanı, Çek Cumhuriyeti'ndeki en işlek havaalanı.

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