Dünya İngiltere ile Belçika uçuşlar yeniden başlıyor
AVRUPA

İngiltere'ye uçuş yasak mı?

İngiltere ile Belçika uçuşlar yeniden başlıyor

Belçika, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı türünün tespiti üzerine bu ülkeden yapılacak uçuşları sadece mecburi durumları kapsayacak şekilde yeniden başlatıyor. Belçika vatandaşlığı bulunan ve ana ikameti Belçika'da olan kişiler ile transit yolcuların İngiltere'den gelişine izin verildiğini açıklayan hava yolu şirketi Brussels Airlines, buna ek olarak "sınırlı sayıda ve ertelenemeyecek kadar gerekli" bazı seyahatlerin de yapılabileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Belçika'da faaliyet gösteren hava yolu şirketi Brussels Airlines, İçişleri Bakanlığının kararıyla yarından itibaren İngiltere ile kısıtlı uçuşlara başlayacağını duyurdu.

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  • Belçika vatandaşlığı bulunan ve ana ikameti Belçika'da olan kişiler ile transit yolcuların İngiltere'den gelişine izin verildiğini açıklayan Brussels Airlines, buna ek olarak "sınırlı sayıda ve ertelenemeyecek kadar gerekli" bazı seyahatlerin de yapılabileceğini bildirdi.

Bu gibi durumlarda uçuş için koşulların karşılandığı kanıtlayan belgelerin gösterilmesi ise zorunlu tutuldu.

  • Uçuşuna izin verilecekler arasında iş için seyahat eden sağlık çalışanları, ulaştırma görevlileri, diplomatlar, uluslararası kuruluşların askeri personel ve insani yardım personeli gibi mecburi seyahat kapsamındaki çalışanları, gazeteciler, ayrıca aile birleşimi için seyahat edecekler, birinci derece yakınının cenazesine katılacaklar, eş ziyareti yapacak kişiler bulunuyor.

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Belçika'dan İngiltere'ye seyahat edeceklere ise kısıtlama olmayacak, ancak bu tür yolculuklar kesinlikle tavsiye edilmiyor.

Birçok ülke gibi Belçika da İngiltere'de virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen türünün tespit edilmesi üzerine bu ülkeye pazar günü gece saatlerinden itibaren ulaşımı durdurduğunu açıklamıştı.

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Avrupa Birliği Komisyonu da üyelerine mecburi seyahatler ve mal taşımacılığı için kısıtlamaları kaldırma tavsiyesinde bulunmuştu.

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