Dünya İngiltereden New Yorka olan uçuşlarda negatif test zorunluluğu
AVRUPA

İngiltere'ye uçuşlar yasak mı?

İngiltere'den New York'a olan uçuşlarda negatif test zorunluluğu

ABD'de New York eyaletinin talebi üzerine 3 havayolu şirketi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü tespit edilen İngiltere'den gelecek yolcular için "negatif" Kovid-19 testi zorunluluğu getirdi. ABD basınına konuşan kaynaklar, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün, İngiltere'de ortaya çıkan türü nedeniyle alarma geçtiğini belirtmişti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

New York Valisi Andrew Cuomo'un talebi üzerine Delta, British Airways ve Virgin Atlantic, eyalete seyahat edecek yolculara uçağa binmeden önce "negatif" Kovid-19 test sonucu sunmalarını zorunlu kıldı.

İngiltere ile Belçika uçuşlar yeniden başlıyor
DÜNYA
İngiltere ile Belçika uçuşlar yeniden başlıyor

Bunun düşünüldüğü önceden belirtilmişti

  • Yeni karar doğrultusunda, New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanına uçacak yolcuların Kovid-19 testlerinin negatif olması gerekecek. ABD yönetiminin de Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edilen İngiltere'den gelen yolculardan "negatif" test sonucu istemeyi düşündüğü bildirilmişti.

ABD basınına konuşan kaynaklar, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün, İngiltere'de ortaya çıkan türü nedeniyle alarma geçtiğini belirtmişti.

İngiliz basını mutasyon haberlerini böyle verdi: Avrupa'nın hasta adamı Boris Johnson
DÜNYA
İngiliz basını mutasyon haberlerini böyle verdi: Avrupa'nın hasta adamı Boris Johnson

Test 72 saat içinde yapılmış olmalı

  • Kaynaklar, ABD'nin, İngiltere'den seyahat eden kişilerden ülkeden ayrılmadan önce 72 saat içinde yapılmış ve sonucu "negatif" çıkmış, Kovid-19 testi zorunluluğu getirebileceğini kaydetmişti.

İngiltere'de virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından 40'tan fazla ülke bu ülkeyle seyahate yasak getirmişti.

Abone Ol Google News
3 puan 3 golle geldi

3 puan 3 golle geldi

Galatasaray kendi evinde ağırladığı Göztepe'yi rahat geçti.
Sayılar düşmeye devam ediyor

Sayılar düşmeye
devam ediyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Kılıçdaroğlunun tehdidine sert cevap

Kılıçdaroğlu'nun tehdidine sert cevap

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete tepki.
Hugo'dan 'altın gol'

Hugo'dan 'altın gol'

​Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'u tek golle mağlup etti.
Josef Stalin övmek neden suç değil?

Josef Stalin övmek neden suç değil?

​Twitter'da gündem olan Stalin milyonlarca Türk'ün katili.

Ortaylı: Orhan Pamuk ve Elif Şafak okumayın.

Yürekler ağza geldi

Yürekler ağza geldi

​Hastanenin yoğun bakım biriminde yangın çıktı.

​TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı.

Kısa sürede<br>neticelenecek

Kısa sürede
neticelenecek

​Sağlık Bakanı Koca'dan 'mutasyon' açıklaması.

Türk yükseköğretim tarihinin en geniş katılımlı online sınavları tamamlandı
Gündem

Türk yükseköğretim tarihinin en geniş katılımlı online sınavları tamamlandı

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi tehdidine karşı birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da önemli tedbirler hayata geçirildi. Bu kapsamda birey ve toplum sağlığını korumak adına hızla aksiyon alan Anadolu Üniversitesi, 1 milyon 200 bine yakın öğrencinin girdiği, rekor katılım ve oturum sayısıyla düzenlenen Açıköğretim Güz Dönemi ara sınavlarını başarılı bir şekilde tamamladı.
İsveç'te ölenlerin sayısı 8 bini geçti: Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız oldu
Dünya

İsveç'te ölenlerin sayısı 8 bini geçti: Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız oldu

Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız olan İsveç'te, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bini geçti.

Kuriren Gazetesi Genel Yayın Müdürü Eva Burman, sürü bağışıklığı stratejisini eleştirerek Kovid-19'dan ölen binlerce yaşlının tedavi görmediğini öne sürdü.

Ağrı'da 4 yaşındaki minik Leyla'yı katletmişti: Tahliye edilen Yusuf Aydemir’in Kanada’ya kaçma ihtimali çok yüksek
Gündem

Ağrı'da 4 yaşındaki minik Leyla'yı katletmişti: Tahliye edilen Yusuf Aydemir’in Kanada’ya kaçma ihtimali çok yüksek

Ağrı’da 2018 yılında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir tahliye kararıyla ilgili UCİM Genel Başkan Danışmanı Avukat Aydoğan, “Tahliye edilen Yusuf Aydemir’in Kanada’ya kaçma ihtimali çok yüksek. Tüm sanıkların Leyla’yı el birliğiyle katletmesine rağmen verilmiş olan bu tahliye kararını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz” dedi. Ayrıca UCİM üyeleri Leyla Aydemir davasının Ağrı’dan alınması için CİMER’e başvuruda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.