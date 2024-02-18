İnsan haklarını AB'ye hatırlatacak

Almanya’da Türk kökenli vatandaşlar tarafından kurulan siyasi oluşum DAVA Partisi (Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch-Çok Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak), parti programı ile insan haklarına, eşitliğe, farklı kültürel, dini ve manevi değerlere saygıya, geleneksel aile yapısının korunmasına vurgu yapıyor. Parti programında öne çıkanlar ise şöyle:

KAPSAYICI TOPLUM MODELİ

Herkesin eşit şekilde katılabileceği ve katkıda bulunabileceği kapsayıcı bir topluluğun oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda yabancı kökenli vatandaşlar için yüksek kaliteli dil kurslarına ve eğitim fırsatlarına erişim sağlanacak. Ayrımcılığın olmadığı bir toplum için ayrımcılık karşıtı yasaların güçlendirilmesi, danışma merkezlerinin ve bilinçlendirme kampanyalarının desteklenmesi sağlanacak. Başta resmi kurumlar olmak üzere toplumun her alanı kültürel açıdan tanıtılacak. Buna Müslümanların

dini bayramlarının tanınması da dâhil.

YANLIŞ TASVİRLER DÜZELTİLECEK

Çok dilliliği teşvik etmek ve kültürel alışverişi artırmak için Türkçenin okullarda ikinci yabancı dil olarak tanıtılması savunuluyor. Ayrımcılığa, ırkçılığa, İslamofobiye karşı Avrupa mevzuatı güçlendirilecek. Medya ve sosyal ağlardaki ırkçı söylemlerle mücadele edilecek. Farklı kültür ve dinlerin daha derinlemesine anlaşılmasını teşvik etmek için eğitim materyallerinde İslam ve Müslümanlarla ilgili yanlış tasvirler düzeltilecek.

HAKLARA SAYGILI SIĞINMA SİSTEMİ

İnsan onuruna odaklanan iltica prosedürleri düzenlenecek. Sığınmacıların sosyal hayata tam katılımını sağlamak amacıyla dil kurslarına, eğitime ve iş piyasasına erken erişim yoluyla entegrasyonu teşvik edilecek. Dayanışmaya, adalete ve insan haklarına saygıya dayalı ortak bir Avrupa sığınma sistemi oluşturmak için AB içinde sorumlulukların ve yüklerin adil bir şekilde dağıtılması çağrısında bulunuluyor. Ev sahibi toplum ile mülteciler arasındaki eğitim ve diyalog yoluyla sosyal uyum güçlendirilecek, ayrımcılığı, ırkçılığı ve yabancı düşmanlığı ortadan kaldırılacak.

Aile yapısı korunacak

Program ailenin refahına odaklanıyor. Okulların ve eğitim kurumlarının, bireysel özgürlüklere saygı gösterirken ailenin önemini vurgulayan dengeli bir toplumsal cinsiyet rolleri anlayışı sunması gerekli. Aileyi çekirdek hücre olarak teşvik eden ve koruyan önlemler alınacak. Gençlik dairesi tarafından bakıma alınan yabancı kökenli çocukların tercihen aynı kültürel geçmişe sahip koruyucu ailelerin yanına yerleştirilmesi sağlanacak.







