İnsani yardımlar Gazze'de: İlk gün 552 TIR girdi

İlk gün Gazze'ye 552 yardım tırı girdi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Pazar sabahından beri 552 yardım tırı Gazze Şeridi'nin sınırından giriş yaptı. Bunların 242'si Gazze'nin kuzeyine geçti" ifadeleri kullanıldı. Tırlar arasında Türkiye'den gönderilen yardımları taşıyan 33 tır da yer aldı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 4 bin tır dolusu insani yardım Gazze'ye girmek için hazır bekliyor. Anlaşmayla, Gazze'ye günlük 600 insani yardım aracının girişine izin verileceği bildirilmişti.