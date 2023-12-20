Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremde Ebrar Sitesi B Blok'un yıkılması ve 109 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 7 sanık hakkında 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, "Bilirkişi heyet raporunda, beton karot ve donatı numuneleri ve olay yerinde çekilen fotoğraf ve video kayıtlarına göre, yine sahada yapılan gözlemlerden, betonarme taşıyıcı elemanlarda kolon ve kirişlerin donatı sayısı, düzen ve bağlantılarının uygun ve yeterli olmadığı, binada kullanılan düz ve nervürlü donatıların yönetmeliklere aykırı olacak şekilde bir arada kullanıldığı ve dolayısıyla beton ile demir donatı arasında yeterli aderansın oluşmadığı, binada etriye kancalarının doğru açı (135 derece) ile imal edilmediği anlaşılmaktadır." ifadeleri yer aldı.