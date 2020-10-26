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AVRUPA

İnsanlığın yüz karası

Hollanda’da İslam düşmanı Özgürlük Partisi’nin başkanı Geert Wilders, Macron’a desek vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Terrorist” ifadesini kullandı. Aşağılık faşiste Türkiye’den sert tepki geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Geert Wilders
Geert Wilders

Hollanda'da, İslam karşıtı nefret saçan açıklamalarıyla gündeme gelen Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Macron’un izinden giden Wilders, Twitter’da Erdoğan'ın bir karikatürüne yer vererek "Terrorist" diye yazdı. İslam karşıtı açıklamalarıyla bilinen Wilders’a AK Parti’den çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi insanlık adına yükselteceğiz" dedi.

TAM BİR ALÇAKLIK

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Wilders, kendi kirli dilinin mahpusu, insanlığın yüz karası" derken Mehmet Muş "Avrupa'yı yöneten zihniyet bu ırkçı adamla aynı kafada" ifadelerini kullandı. Bülent Turan ise "Avrupa kendini bilmeyen, sorumsuz, dengesiz, Wilders gibi sözde liderlerden dolayı büyük bir sınavda" diyerek tepki gösterdi. Malatya Milletvekili Öznur Çalık, da "Wilders'in yaptığı tam bir alçaklıktır, pespayeliktir" dedi.

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