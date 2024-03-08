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Dünya

İnsanlık İsrail’e takıldı

Gazze’de soykırıma devam eden İsrail, insanları açlıkla cezalandırıyor. Bu zamana kadar Gazze için planlanan tıbbi yardım operasyonlarından 10’una, insani yardımın ise yarısına izin verildi. Gazze’ye giren sınırlı insani yardım, ihtiyacın yüzde 7’sini bile karşılamıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 06:28 - 8/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
İsrail, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini kısıtlıyor.
İsrail, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini kısıtlıyor.

Uluslararası kuruluşların felaketi önlemek için Gazze'ye acil insani yardım girişi sağlanmasına yönelik çağrılarına rağmen İsrail, abluka altında tuttuğu bölgeye su, yiyecek, ilaç, yakıt ve elektrik ulaştırılmasına izin vermiyor. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı aç bırakma politikası nedeniyle aralarında bebek ve yeni doğanların da bulunduğu çocuk ölümlerinde artış görülüyor. Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkililerinin açıkladığı son verilere göre yetersiz beslenme nedeniyle ölen çocuk sayısı 18.


TIBBİ ÜRÜNE İZİN YOK

Filistin Kızılayı Gazze Şeridi için günlük 1300 TIR insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrailli yetkililerin Gazze’nin kuzeyine insani yardımların yüzde 51’ine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Gazze’nin kuzeyi için planlanan tıbbi yardım operasyonlarının 61’inden yalnız 10’una izin verdiğini belirtti. Gazze Şeridi’ne giren sınırlı sayıdaki insani yardım, ihtiyacın yüzde 7’sini dahi karşılamıyor.


ŞİDDETLİ AÇLIK VAR

Gazze’nin kuzeyinde hanelerin yüzde 82’sinin gıda tüketimi yetersiz, yüzde 15’i sınırda, güneyde ise hanelerin yüzde 38’inin gıda tüketimi yetersiz, yüzde 46’sı sınırda. Hane halkı açlık ölçeğine göre kuzeydeki hanelerin neredeyse yarısı şiddetli veya çok şiddetli, yüzde 48’i ise orta düzeyde açlık yaşıyor, güneyde ise hanelerin üçte biri şiddetli veya çok şiddetli, yüzde 53’ü orta düzeyde açlık yaşıyor. Asgari ortalama 15 litreden az olmaması gereken içme ve hijyen için kullanılan su miktarı da kuzey bölgelerde kişi başına 1,8 litre, güneyde ise 2 litre.


#Gazze
#İsrail
#soykırım
#açlık
4 saat önce
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