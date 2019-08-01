Dünya İnterpol PKKyı listeden çıkardı
AVRUPA

İnterpol PKK'yı listeden çıkardı

İnterpol PKK'yı listeden çıkardı

İnterpol Genel Sekreterliği, Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin elebaşı olmak üzere 162 teröristi kırmızı bültenden çıkardı. Genel Sekreterlik, Türkiye'nin 352 terörist hakkındaki bülten talebini gerekçelerle reddediyor. İnterpol Genel Sekreterliğin tutumu nedeniyle Milli Güvenli Kurulunda eleştirilen İnterpol, sadece Türkiye'nin talebi ile Fethullahçı Terör Örgütü'ne bağlı bir firari terörist için kırmızı bülten ile aranıyor.

Haber Merkezi AA
İnterpol binası.
İnterpol binası.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin elebaşıları başta olmak üzere 162 teröristi kırmızı bültenden çıkarttığı ve 352 terörist hakkındaki bülten talebini çeşitli gerekçelerle reddettiği için son Milli Güvenlik Kurulunda eleştirilen İnterpol Genel Sekreterliği, bugüne kadar Türkiye'nin talebi doğrultusunda sadece bir Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi için kırmızı bülten çıkardı.

  • Türkiye, terör örgütleri ile mücadelesinde üyesi olduğu uluslararası güvenlik teşkilatlarından aradığı desteği bulamıyor.

İnterpol Genel Sekreterliğinin, PKK'nın uzantısı YPG'nin elebaşıları ile sol terör örgütü üyelerinden bazılarını "kırmızı bülten" dışına çıkarması ve darbe teşebbüsünün ardından soluğu yurt dışında alan FETÖ mensuplarıyla ilgili kırmızı bülten taleplerini reddetmesi, son MGK Toplantısı'nın gündem maddelerinden biri oldu.

MGK bildirisinde, İnterpol Genel Sekreterliğinin aldığı söz konusu karar, "Küresel ölçekteki terörle mücadeleye ve İnterpol'ün kuruluş amacına büyük zarar verdiği değerlendirilmiştir" ifadeleriyle eleştirildi.

Merkezi Fransa'da bulunan İnterpol Genel Sekreterliğinin, aldığı kararla kırmızı bülten dışı bıraktığı 162 teröristin başında Salih Müslüm yer alıyor.

Kızılay Güvenpark'ta 2016'da düzenlenen bombalı saldırının faili olduğu belirlenen Müslüm, hakkında açılan davalar nedeniyle "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" "nitelikli olarak kasten insan öldürmek", "kamu malına zarar vermek", "tehlikeli maddeleri nakletmek", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mala zarar verme" suçlarından aranıyor.

Müslüm hakkındaki mahkumiyet kararlarının ardından 12 Ocak 2018'de Adalet Bakanlığından alınan kırmızı bülten talebi, aynı gün İnterpol Genel Sekreterliğine iletildi. Müslüm'ün 24 Şubat 2018'de Çekya'da olduğunun tespit edilmesinin ardından Türk İnterpolü, aynı gün Çekya'daki muhataplarıyla irtibata geçerek şüphelinin Türkiye'ye iadesi için talepte bulundu. Terör örgütü PYD/YPG'nin elebaşı olduğu belirtilerek PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önündeki fotoğrafı dahil olmak üzere üç adet fotoğraf ile hazırlanan evrak, Çekya'nın İnterpol birimine iletildi.

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Türkiye'nin ısrarlı tutumu üzerine Prag'da 24 Şubat'ta yakalanan Müslüm, 3 gün sonra serbest bırakıldı.

İnterpol Genel Sekreterliğinden 2 Mart 2018'de gelen mesajda İnterpol tüzüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle Müslüm hakkında kırmızı bülten yayımlanmayacağı belirtildi. Bunun üzerine Türk İnterpolü harekete geçerek karara itiraz etti.

İnterpol Genel Sekreterliğinden 24 Eylül 2018'de gelen yanıtta, Salih Müslüm'ün "siyasi bir figür" olduğu değerlendirilerek hakkındaki bilgilerin İnterpol veri tabanlarından silindiği ifade edildi.

Türkiye, bir kez daha itiraz ederek konuyu İcra Kurulu ve Genel Kurul'a taşıma talebinde bulundu. Aradan geçen sürede konuyla ilgili İnterpol Genel Sekreterliğinden herhangi bir dönüş olmadı.

Türkiye'yi yalnız bıraktı

İnterpol Genel Sekreterliğinin bu yanlı tutumu, Müslüm ile sınırlı kalmadı. PKK'nın uzantısı YPG'nin elebaşıları ile DHKP-C ve TİKKO gibi 162 terör örgütü üyesi de kırmızı bültenden çıkartılarak kayıtları veri tabanlarından silindi.

  • Yapılan işlemlerde ise söz konusu teröristlerin siyasi figür oldukları, iltica başvurusu yaptıkları ve AB üyesi ülke vatandaşı oldukları gibi gerekçeler öne sürüldü.

Türkiye'yi bölmek amacıyla kalkışılan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'yi FETÖ ile mücadelesinde de yalnız bırakan İnterpol Genel Sekreterliği, 352 FETÖ üyesi terörist hakkındaki kırmızı bülten talebini de gündemine almadı.

Tek FETÖ üyesi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İnterpol Genel Sekreterliği, bugüne kadar sadece bir FETÖ üyesi için kırmızı bülten çıkarttı.

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin tek firarisi olan Burkay Karatepe, 194 ülkede kırmızı bültenle aranıyor.

Türk İnterpolü ve MİT hainlerin peşini bırakmadı

İnterpol nezdinde terörle mücadelede istediği desteği alamayan Türkiye, suçluların hak ettikleri cezayı alabilmesi için bu süreçte çalışmalarına hız verdi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı, firari teröristleri saklandıkları her ülkede bularak adım adım takip etti. Bulundukları ülkeler ile irtibata geçen Türk İnterpolü ve MİT, ikili anlaşmalar sonucu iade edilen 54, sınır dışı edilen 138 olmak üzere çeşitli örgütlere mensup toplam 192 teröristi Türkiye'ye getirerek adalet karşısına çıkarttı.

Çalışmalar sonucu 23 ülkede aralarında mahrem imamlar, yurt dışındaki bazı okul ve şirket yöneticileri ile örgütün kasası olarak nitelendirilen İlker Usta, Sedat Zavar, Abdullah Büyük, Hüseyin Atık, İbrahim Eker, Levent Şahan, Alettin Duman, İsmet Özçelik, Turgay Karaman, İhsan Arslan ve Muhammet Furkan Sökmen gibi isimlerin bulunduğu 110 firari FETÖ'cü, Türk adaletine teslim edildi.

Firari terör örgütü üyelerinden biri 2015'te, 14'ü 2016'da, 32'si 2017'de, 54'ü geçen yıl, 9'u ise bu yıl yakalandı.

FETÖ'cü hainlerin getirildiği ülkeler şöyle:

  • "ABD (2), Yunanistan (1), Birleşik Arap Emirlikleri (2), Karadağ (1), Irak (1), Bulgaristan (2), KKTC (38), Bahreyn (4), Malezya (5), Suudi Arabistan (17), Belarus (1), Sri Lanka (1), Tayland (1), Azerbaycan (8), Pakistan (2), Rusya (1), Sudan (1), Kazakistan (2), Kosova (6), Gabon (4), Ukrayna (2), Moldova (7) ve Kuzey Makedonya (1)"

Terör örgütleri, mücadelede ön saflarda bulunanları hedef alıyor

Türkiye'den kaçtıktan sonra genellikle destek buldukları ülkelerde saklanan terör zanlıları, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinde ön saflarda bulunan, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanı başta olmak üzere, devlet görevlilerini hedef alıyor.

  • FETÖ'cü trollerin kullandığı belirlenen sosyal medya hesapları tarafından da bu isimler hedef alınıyor.

Türkiye aleyhinde her türlü terör faaliyetinde bulunan kişilerin, nereye saklanırlarsa saklansınlar bulundukları yerlerde teker teker yakalanarak Türk adaletinin karşısına çıkartılacağını kaydetti.

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